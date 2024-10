Marque na agenda. A 6 de novembro, Chakall recebe a Quinta da Atela no restaurante La Panamericana. A proposta é um jantar vínico “com os melhores vinhos do produtor de Alpiarça” e no prato, “algumas das mais cobiçadas carnes do mundo, de origem argentina, galega, irlandesa, australiana, americana e japonesa”, diz-nos o comunicado enviado às redações.

Inspirado na famosa rota panamericana – uma rede de estradas que atravessa mais de 14 países, da Argentina ao Alasca – La Panamericana, em Belém, Lisboa, é o restaurante que Chakall sonhava criar há algum tempo, e que concretizou em junho deste ano.

Por seu turno, a grande aposta da Quinta da Atela são os vinhos monovarietais que, sob a marca Casa da Atela, vão estar à mesa para harmonizar com os cortes preparados pelo chef.

Brancos, rosés e tintos de castas como Fernão Pires, Arinto, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Gewürztraminer, Touriga Nacional, Castelão, Syrah e Petit Verdot, sem esquecer o espumante Pinot Noir, são as opções previstas. Para fechar com “chave de ouro”, uma Aguardente Capela da Atela Vínica Velhíssima (XO) 20 anos, um autêntico tesouro em estado líquido.

Com um custo de 150€ por pessoa, o jantar vínico Chakall x Quinta da Atela tem apenas 15 lugares disponíveis para reserva, que deve ser feita através dos números de telefone 969029521 e 243247648, ou do email eventos@quintadaatela.pt.