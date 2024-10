Quem desce à Avenida da Liberdade rumo ao Rossio e não olha para as nuvens, talvez não perceba que, no 7º piso do Altis Avenida Hotel, existe um lugar onde se pode petiscar, fazer uma refeição, tomar um copo ou, melhor, combinar pratos com cocktails.

E este lugar, o Rossio Gastrobar, pode tornar-se no seu refúgio na capital para descontrair depois do trabalho ou para reencontrar amigos e colocar a conversa em dia de forma animada, escapando da agitação do Bairro Alto ou, por exemplo, do Cais do Sodré.

Eleito Melhor Bar Restaurante do Ano 2023, pela Mesa Marcada e Johnnie Walker, e sob o comando do chef João Correia e de Flavi Andrade, considerada a melhor barmaid de Portugal pelo Lisboa Bar Show 2024, o Rossio Gastrobar oferece uma experiência de qualidade que combina a harmonização da cozinha com cocktails.

A experiência é perfeita para os dias quentes que ainda se fazem sentir durante o outono, mas igualmente interessante em outras alturas do ano em que se procura mimar o estômago num ambiente relaxado onde até se pode comer com as mãos e partilhar pratos ao mesmo tempo que se coloca a conversa em dia.

“O Rossio Gastrobar está inserido no coração de Lisboa e nada seria mais justo do que ter um menu de cocktails que justificasse o que está à nossa volta, toda esta história, beleza e portugalidade”, comenta Flavi Andrade, enquanto apreciamos, a partir do terraço do espaço, a maravilhosa vista.

Responsável pela criação da carta de cocktails do Rossio Gastrobar, composta por 13 opções, Flavi é natural do Brasil e o interesse pelo mundo dos bares nasceu na altura em que se encontrava a tirar um doutoramento no país vizinho. Formada em jornalismo, a barmaid começou a trabalhar em bares espanhóis para pagar os estudos, contudo, acabou por se apaixonar pela área e a dedicar-se à mesma.

“Dentro do menu, temos quatro momentos”, explica a barmaid que tomou Lisboa como musa para a criação da carta sem deixar de lado outras experiências que a marcaram como as que teve durante as suas viagens pelo México.

A carta de cocktails de Flavi Andrade combina com as propostas do chef João Correia. Aqui, trabalham lado a lado e, por isso, partimos do "Tejo" que, conforme a mesma, conta com criações "que nos preparam para a experiência" gastronómica conduzida pelo chef da casa. Nesta sessão do menu, as opções "vão deixar o seu paladar pronto para o que o chef está a preparar".

Entre as sugestões, encontra-se o Travessia (14€), que é um gin preparado com Chartreuse Amarelo e com cordial de ananás e citrinos e que casa bem com as Chamuças de Sapateira e Maionese de Coentros (9€ por 4 unidades) ou com as Mini Tarteletes de Tomate e Tártaro de Gamba da Costa e Molho de Cebolinho e Lima (9€ por 4 unidades).

"Depois, temos a sessão "Saudade", continua Flavi. Segundo a bar manager relaciona-se com a "portugalidade" que é mais do que uma palavra, é um "sentimento".

Nesta sessão, há cocktails mais fora da caixa e com referências às saudades do México da autora.

O chef João Correia propõe para este momento Gambas de Moçambique Grelhadas ao Natural e que são finalizadas à mesa com manteiga de cabra e cebolinho. Para acompanhar as gambas, serve também pão de centeio que, tal como o marisco moçambicano, é grelhado no carvão.

Tal como anunciado pela responsável do bar, antecipa-se que vamos provar uma criação mais incomum. Numa mesa de apoio, Flavi flameja milho vermelho num dos "jarritos" de barro desenhados exclusivamente para o cocktail Querida (15€).

O Querida, que é também o nome de uma canção do cantor mexicano Juan Gabriel (1950-2016), nasce a partir do clássico mexicano Cantarito e é preparado com Curado Blue Agave, shrub de toranja, laranja, lima e Schweppes Selection Toranja & Baga do Nepal.

Inspirado na luz única de Lisboa, o "Miradouro" é o momento que se segue. Nesta sessão da carta de Flavi Andrade, encontram-se os cocktails "mais digestivos" que contribuem para que se termine a refeição com "chave de ouro". As sugestões do "Miradouro" são ideais para acompanhar um prato principal.

No nosso caso, tivemos a oportunidade de provar o Noa Noa – que ainda não se encontra disponível na carta – e que acompanhou os Lagartos de Porco Preto de Estremoz (29€).

Cocktail Noa Noa Cocktail Noa Noa créditos: Ana Oliveira| S24 Ultra

Diz-nos Flavi que o cocktail Noa, que mistura doce com salgado, é primo do Saudade por ser uma homenagem ao artista Juan Gabriel. De acordo com a barmaid, o músico começou a sua carreira numa casa de espetáculos que se chamava Noa Noa e que acabou por desaparecer devido a um incêndio – daí a goma ter um toque fumado.

Cocktail Noa Noa Cocktail Noa Noa créditos: Ana Oliveira

Por fim, a sessão "Avenida" que acaba por dar resposta à tendência que cresce no mercado, a dos cocktails sem álcool. De acordo com Flavi Andrade, não são apenas "misturas de sumos". "Temos o carinho de fazer muito mais", partilha, acrescentando que, tal como os outros, contam histórias. "Chama-se Avenida porque, às vezes, precisamos de ir pela vida a passos retos, sem álcool", finaliza.

A experiência termina com Coliseu (10€), não estivéssemos próximos ao do Recreio. Sem álcool, representou, para nós, as flores que se recebem no final de um espetáculo: é preparado com Martini Floreal, água tónica Schweppes Selection Hibiscus e cordial de abacaxi, lavanda e laranja.

O Coliseu foi a companhia perfeita da sobremesa sugerida por João Correia: Goiaba, Mascarpone e Noz Pecan Caramelizada (9€).

Coliseu Cocktail Coliseu e Goiaba, mascarpone e noz pecan créditos: Ana Oliveira| S24 Ultra

O Rossio Gastrobar está aberto de quarta-feira a domingo das 12h30 às 00h00.