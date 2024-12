Localizado próximo à serra de Sintra, afastado do frenesim de Lisboa ou Cascais, o restaurante surpreende desde o início. O percurso leva-nos pela zona industrial de Rio de Mouro e, quando parece que estamos no caminho errado, somos guiados até um verdadeiro diamante em bruto, situado num concelho marcado pela construção em massa nos anos 1990 e início do século XXI.

Ao chegarmos ao 1743 Palácio Fonte Nova, batizado em homenagem ao ano do início da construção da quinta, encontramos uma entrada que remonta ao tempo das carroças. Contudo, esta entrada histórica não poderia prever que, no século XXI, seria o automóvel a dominar os acessos.

Para além de um restaurante de fine dining, o espaço revela-se ideal para eventos, guardando ainda na sua história memórias de uma antiga produção de vinho.

Aberto desde julho de 2024, o 1743 Palácio Fonte Nova é o resultado da paixão dos argentinos Franco Bordoni e Nicolás Lehmann, que trouxeram nova vida a um edifício quase tricentenário.

A mestria do chef Joachim Koerper numa viagem gastronómica por Itália no 1743 Palácio Fonte Nova A esplanada do 1743 Palácio Fonte Nova créditos: Divulgação

Franco, o nosso anfitrião, é o guia numa visita pelo local. “Vivemos quatro anos no México, em Tulum, mas queríamos muito sair porque temos três crianças. Tulum é fantástico para passar férias, mas não é o melhor sítio para viver”, explica. Portugal surgiu como uma escolha natural, graças ao crescimento turístico e à segurança. A busca pelo espaço ideal aconteceu durante a pandemia e foi através de um anúncio na internet que descobriram a quinta.

Com ascendência italiana, Franco tinha um objetivo claro: apresentar uma nova visão da cozinha italiana. “Este é um restaurante de fine dining que podia estar em Itália”, afirma com convicção.

Para concretizar esse sonho, o casal confiou no talento do chef Joachim Koerper (responsável pelo Eleven, uma estrela Michelin) e da chef pasteleira Cíntia Koerper, nomes reconhecidos no universo gastronómico.

A mestria do chef Joachim Koerper numa viagem gastronómica por Itália no 1743 Palácio Fonte Nova Os chefs Joachim e Cíntia Koerper créditos: Divulgação

Inspirados pelas constantes viagens a Itália, Joachim e Cíntia trazem uma reinterpretação ousada e técnica da gastronomia italiana. “As minhas viagens a Itália, os excelentes ingredientes italianos e as muitas férias que fazemos em diferentes regiões do país foram as principais influências. Itália faz parte do Mediterrâneo, e essa é a base da minha cozinha”, explica Joachim Koerper.

O menu reflete a paixão pelos sabores autênticos da cozinha italiana – com alguma influência portuguesa –, enriquecidos com inovação e ingredientes de excelência, cuidadosamente selecionados. “Procuro consistência e pratos cheios de sabor. A qualidade do produto e a consistência são essenciais para agradar aos nossos clientes”, sublinha o chef. Com massas artesanais italianas e matérias-primas nacionais, os pratos são um exemplo de criatividade.

Entre os destaques está o “Bacalá, Bacalá, Bacalá” (33€), que o chef descreve como um “prato que explora três formas de preparar bacalhau: uma posta confitada a baixa temperatura e gratinada com mousse de alho, um pastel de bacalhau suculento e um esparguete inspirado no Bacalhau à Brás. Uma verdadeira fusão entre Portugal e Itália”.

Outras opções incluem o Atum Tonato (atum dos Açores, anchovas, alcaparras, cebola roxa e tomate, 21€), o Tártaro de Vitela Fassona com Arroz Souflado e Foie Gras (22€), o Risotto à Milanesa gratinado com folha de ouro (25€) e o Bucatini Cacio e Pepe “dalla brace” com queijo Parmigiano de 36 meses e Pecorino Romano (17€). Para os pratos principais, destaca-se a Tagliatta de Black Angus Grelhada no Carvão com Batata Crocante e Espinafres (36€).

A mestria do chef Joachim Koerper numa viagem gastronómica por Itália no 1743 Palácio Fonte Nova Panna Cotta ‘1743’ de Buganvília créditos: Divulgação

Nas sobremesas, a chef Cíntia Koerper destaca-se com criações inspiradas no ambiente envolvente. “O Palácio inspira: flores, jardins, energia e beleza. Criar neste espaço torna-se quase mágico”, comenta. Um exemplo notável é a “Panna Cotta ‘1743’ de Buganvília com Texturas de Framboesas”. “As buganvílias do jardim inspiraram-me a aproveitar a cor única das suas folhas. Assim nasceu esta sobremesa (15€)”, revela. Outra criação surpreendente é o Limoncelo (12€), uma sobremesa apresentada no formato de um verdadeiro limão.

“Satisfazer o paladar é um grande desafio. O que encanta uns pode não agradar a outros. Contudo, apresentar uma sobremesa esteticamente harmoniosa é essencial. O encanto visual é o primeiro passo para uma experiência positiva”, reflete a chef pasteleira.

A mestria do chef Joachim Koerper numa viagem gastronómica por Itália no 1743 Palácio Fonte Nova Limoncelo créditos: Divulgação

Para quem procura uma experiência mais completa, o restaurante oferece dois menus de degustação: o “Um Lugar sem Tempo desde 1743”, com sete momentos (125€ por pessoa), e o “Menu 1743”, com oito momentos (175€ por pessoa). A harmonização de vinhos está disponível por 59€ ou 78€, respetivamente.

1743 Palácio Fonte Nova Morada: Rua Álvaro Augusto Rodrigues Vilela, 2635-047 Rio de Mouro Reservas: 927932 859 Horário: Almoço: terça a domingo, das 12h30 às 14h30 e jantar: terça a sábado, das 19h00 às 22h30* * Os horários são desde a abertura ao fecho da cozinha.

Com uma decoração que combina o clássico e o sofisticado, o ambiente transporta os visitantes para a Itália romântica. Lustres elegantes, tons neutros e um jardim exuberante criam o cenário perfeito para um almoço descontraído ou um jantar inesquecível.

O espaço interior acomoda 40 lugares, enquanto a varanda exterior oferece outros 40, ideais para aproveitar a serenidade da paisagem. Uma verdadeira atmosfera de retiro bucólico.

Além do restaurante, o projeto inclui um bar recatado com música ao vivo e, em fases futuras, um hotel de charme e atividades que prometem transformar a Quinta da Fonte Nova num destino de lazer completo.

O SAPO Lifestyle visitou o 1743 Palácio Fonte Nova a convite do restaurante.