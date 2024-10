O 1743 Palácio Fonte Nova, localizado no Palácio da Quinta da Fonte Nova, na proximidade da serra de Sintra, - cujo nome remete para o ano do início da construção da Quinta - apresenta-se como um restaurante de fine dining, que conta com Joachim Koerper e Cíntia Koerper como chefs consultores da cozinha e pastelaria.

Com uma decoração clássica e elegante, o palácio do século XVIII transporta-nos até ao passado, numa viagem de sensações que se segue à mesa, com uma experiência gastronómica de alta cozinha italiana. Inspirados nas suas viagens regulares a Itália, onde fazem férias anualmente, e nas suas ligações profissionais e académicas à cozinha italiana, Joachim Koerper e Cíntia Koerper trazem consigo as receitas tradicionais, os segredos e bons ingredientes.

A cozinha italiana do chef Joachim Koerper também se saboreia com vista para Sintra créditos: Divulgação

O chef Joachim Koerper revisita a culinária transalpina tradicional com uma leitura moderna. O segredo começa no produto, como o tomate que é importado diretamente de Itália, tal como as massas secas, provenientes de uma fábrica artesanal. Também as massas frescas são elaboradas pelas mãos dos chefs. À mesa estão igualmente presentes ingredientes nacionais, da terra e das águas portuguesas, estendendo-se num futuro próximo à prevista quinta biológica do restaurante.

Joachim Koerper inspira-se também na tradição e produtos portugueses, combinando sabores, como o Bacalá, bacalá, bacalá gratinado com mousse de alho, corquetta e a nossa carbonara a la brás que surge da fusão do spaghetti alla carbonara com o bacalhau à Brás. Nas sobremesas, Cíntia Koerper apura o receituário tradicional, como a pana cotta inspirada no colorido das buganvílias que rodeiam o Palácio Fonte Nova, a Panna Cotta 1743 de buganvília com texturas de framboesas.

Aberto em julho de 2024, o 1743 Palácio Fonte Nova surge da paixão dos proprietários argentinos Franco Bordoni e Nicolás Lehmann que deram uma nova vida ao edifício com quase 300 anos, através da recuperação do espaço, e da abertura do restaurante e de um recatado bar com música ao vivo, enquadrados no projeto total da Quinta da Fonte Nova, de que faz ainda parte a Capela de Nossa Senhora da Conceição, e uma paisagem natural verdejante e tranquila.

1743 Palácio Fonte Nova Rua Álvaro Augusto Rodrigues Vilela, Rio de Mouro Reservas: tel. 927932 859

O 1743 Palácio Fonte Nova dispõe de 40 lugares na sala interior e 40 lugares na varanda exterior, local perfeito para desfrutar da relaxante paisagem.