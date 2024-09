Mal se entra no Belvedere sente-se uma leveza devido aos seus tons branco e azul, que lembram o mar, que se encontra ali tão perto e nos ajuda a relaxar. As plantas, que complementam a decoração do espaço interior, dão-lhe um look mais versátil e descontraído, ao ajudarem a criar diferentes recantos, enquanto os elegantes candeeiros de teto conferem classe ao lugar e nos remetem para as memórias que a casa guarda.

Encontramo-nos num dos edifícios do hotel Grande Real Villa Itália, que resultou da recuperação da antiga residência do último rei de Itália, Humberto II.

Sim, ali viveu um rei cujo reinado foi curto. Nos anos 1940, no dia 9 de maio de 1946, Humberto II subiu ao trono de Itália após a abdicação do pai com a esperança de salvar a monarquia deste país mediterrânico. O reinado terminaria no mês seguinte após os italianos rejeitarem o regime em referendo.

O rei acabou por partir para o exílio e, mais tarde, por se instalar numa residência em Cascais, a Villa Itália, que viria então a dar lugar à atual unidade hoteleira.

Ao recordar-se ou tomar-se conhecimento desta história, sente-se curiosidade em saber como seria a vida do rei e da família nesta Villa, porém, isso ficará para outro capítulo. Agora, estamos à mesa e o foco serão os seus gostos gastronómicos.

Pegamos no menu, que é quase também um documento histórico. Entre propostas clássicas da cozinha italiana com twists mais contemporâneos, existem alguns pratos de eleição da casa real italiana. Como sabemos quais são? Estão assinalados com o símbolo da coroa.

Com a ementa aberta e Coperto (couvert) servido, começamos a seguir as pegadas desta família monárquica. Nos Antipasti, provamos a Bagna Càuda (15 €), uma entrada quente do Piemonte à base de alho e anchovas que foi ganhando destaque na casa real com Vittorio Emanuele II, antepassado de Humberto II.

Depois, experimentamos o Fritto Misto (28 €). Para além de ser de Piemonte como a anterior, é tradicional em diversas regiões de Itália e, segundo consta, era o antipasti predileto da família real italiana.

Para além destas entradas “reais”, o Belvedere sugere ainda Burratina Pugliese (20€), Atum Tonnato (21€), Carpaccio de Novilho (25 €) e Camarões Tigre Grelhados (37€).

Visto que o conceito se inspira na realeza de Itália, respeita-se a tradição deste país. Assim, tal como os italianos, neste espaço gastronómico de Cascais existe o Primi, que é o prato que se segue às entradas.

Na categoria Primi, existem três pratos que o rei adorava: o Agnolotti Alla Piemontese (27€), que chega à mesa envolto num guardanapo e é uma especialidade de massa fina recheada de carnes mistas com caldo caseiro quente; o Risotto Allo Zafferano (21€), que se trata de um arroz cozido em caldo e vinho branco com açafrão (e que nos faz viajar ao Valle d’Aosta e recuar às celebrações carnavalescas da Casa de Sabóia durante o século XIX) e a Mafalde Alla Nerano (25 €), que são uns anéis de massa ondulada acompanhada por curgete e limão. Este último prato foi criado para assinalar o nascimento, em 1902, da princesa Mafalda de Sabóia, filha do rei Vítor Emanuel III de Itália.

Além do já citado risoto de açafrão, o menu contempla mais três opções de arrozes cremosos, com destaque para o clássico Al Limone (33 €) a que se juntam os camarões violetas da costa portuguesa.

Trofie Al Pesto (28€), Spaghettoni All’astice (52€) e Paccheri Al Pomodoro (25€) são outros Primi. Entre estas sugestões, há que destacar o Al Pomodoro. Esta massa, servida com molho de tomate, é finalizada à mesa para que possamos acompanhar o processo de mantecura (técnica comum nos risotos que consiste em misturar bem para obter uma melhor cremosidade).

Ao incluir o Paccheri Al Pomodoro na sua ementa, o Belvedere pretende homenagear o restaurante Da Vittorio, um três estrelas Michelin em Brusaporto (Lombardia), em que um dos irmãos proprietários, Vittorio Cerea, teve a ideia de criar esta receita mundialmente famosa durante uma visita a Orlando, Flórida, com a mulher, Bruna, na década de 1980.

Nos pratos principais ou Secondi, temos a oportunidade de provar o favorito do rei: o Peixe do Dia com Milho de Alcaparras (40€). Esta criação terá sido servida no casamento de Dona Maria Pia e D. Luís I, rei de Portugal, em 1862, e, conforme reza a história, tornou-se num clássico do receituário da Casa de Sabóia.

A Cotoletta "Orecchia D’Elefante" (90€) chega-nos num carrinho – já dissemos que o serviço é à moda antiga, não já? – e é um must try devido não só ao ritual do corte que é feito na mesa, como por causa do seu sabor amanteigado (só utiliza manteiga clarificada).

Carré Di Agnello (cordeiro, 34€) com pistácios e polenta, Tagliata Di Manzo (novilho, 36 €) com legumes e pesto e o Estufado de Peixe e Marisco à Livornesa (38€) são outras das recomendações da carta.

Como Contorni ( ou acompanhamentos), há Polenta Crocante (11€), Alcachofra com Parmigiano Reggiano (13€), Salada de Radicchio (12€), Caponata Siciliana (base de beringela salteada, 15 €) e uma Salada de Laranjas Portuguesas com Funcho (12€). Quer a Caponata como a Salada de Laranjas servem de sugestão para vegetarianos e veganos.

Com as sobremesas, podemos viajar até à boda de Humberto II com Maria José da Bélgica através da Cassata Siciliana (16€) que, no Belvedere, conta com várias camadas de bolo embebido em licor intercaladas com creme gelado. Quem quiser ficar apenas pela dolce vita há Tiramisù (14€) e Meringata Al Limone (12).