Este mês, o Belvedere, instalado num dos edifícios do hotel Grande Real Villa Itália que fez as vezes de residência privada do último rei italiano exilado em Portugal, Humberto II, vai confiar os comando da sua cozinha ao italiano Andrea Leali do Casa Leali. E a expetativa é grande.

Belvedere Morada

Rua Frei Nicolau de Oliveira, 100

2750-319 Cascais - Portugal Horário:

Aberto todos os dias

19:00 às 23:00

(Abertura de almoços em breve) Contactos:

E-mail: grgrvi@realhotelsgroup.com

Tel: 910 169 641

Quem acompanha o percurso deste restaurante de Puegnago sul Garda, no norte de Itália, na região do Lago di Garda, dá praticamente como certa a sua primeira estrela Michelin na próxima edição do guia, ao que não será alheio o enorme talento de Andrea Leali.

Chefe Emergente de Itália 2018 para o guia Gambero Rosso, Andrea é, juntamente com o seu irmão Marco, maître e sommelier, a identidade do Casa Leali, tendo ambos figurado na lista de "Melhores 30 talentos com menos de 30 anos de Itália" na edição de 2020 do mesmo guia.

Autodidata, mas com larga experiência apesar da sua pouca idade, Andrea pratica uma cozinha instintiva e de memória que é uma lição para todos os que se inspiram no saber-fazer das avós e desejam transportá-lo para o presente.

No Casa Leali aposta-se na verdadeira "cozinha do Território", quer isto dizer que todos os ingredientes utilizados estão a poucos quilómetros do restaurante. Da enguia ao limão, passando pelo tomate, manteiga, mel e sálvia, terminando no coelho, estão todos a dois passos. Isto sem falar do azeite virgem extra, que o chef lombardo utiliza para iluminar grande parte dos seus pratos.

Só que, ao mesmo tempo que viaja pela memória, ele também não hesita em desconstruir a realidade e em subverter as técnicas para conseguir sempre um resultado surpreendente. Sem nunca abdicar do sabor e da autenticidade.

Do convívio e da troca de experiências entre as equipas do Belvedere e do Casa Leali vai nascer um jantar com um menu muito especial composto por oito momentos mais um prato surpresa que Leali confecionará a partir do receituário do Belvedere. A saber:

• Soffritto all’italiana bbq (refogado italiano para churrasco)

• Piadina di patate , salmerino affumicato e le sue uova (piadina de

batata, truta fumada e as suas ovas)

• Toast di gambero di Cascais (tosta de camarão de Cascais)

• Paccheri , ristretto di pesci, baccalà e limone candito (Paccheri,

molho de peixe, bacalhau e limão cristalizado)

• Risotto al kiwi , pesto e finocchietto selvatico (risoto de kiwi,

pesto e funcho selvagem)

• Raviolo di manzo affumicato, sugo d’arrosto (ravioli de carne

fumada, molho do assado)

• Peperone e peperonata (pimento e peperonata)

• Mela grattugiata (maçã ralada)

O jantar terá lugar dia 29 de outubro, terça-feira, em Cascais, a partir das 19.00 e terá um custo por pessoa de 125 Euros com bebidas.