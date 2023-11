Restaurantes italianos há muitos, Pasta Non Basta é que há poucos

A mesa está marcada para as 19h30 de sábado. Não é um horário especialmente movimentado, mas conseguir estacionamento à porta do Pasta Non Basta de Alvalade só pode ser bom sinal.

Estamos num dos bairros mais movimentados de Lisboa. O restaurante é mesmo junto à Avenida da Igreja, mas não deixa de ser um bairro essencialmente residencial, onde o estacionamento escasseia, fruto do tempo em que poucas eram as pessoas que tinham carro.

“Cozinha italiana, hospitalidade portuguesa” é o que nos promete o restaurante. “Somos intransigentes no que toca à qualidade de tudo o que pomos à mesa dos nossos clientes”, podemos ler no site do grupo Non Basta, onde ficamos a par de outros projetos como o Memória, em Campo de Ourique, que já visitámos, ou o Província junto à Avenida da República, além de outro Pasta Non Basta, nas Avenidas Novas.

Num quarteirão onde encontramos outros restaurantes italianos, o que distingue o Pasta Non Basta? A avaliar pela quantidade de estafetas de serviços de take-away que se concentram junto à porta, não será difícil imaginar que as pizzas são uma das principais escolhas. Não nos enganamos quando, já sentados à mesa, vemos os pedidos a serem despachados ao balcão. Quando isso acontece, o teste de qualidade parece superado. Isso e talvez o facto de usarem farinhas biológicas Paulino Horta, da zona de Alenquer, e de terem a sua própria horta abastecedora de todos os restaurantes do grupo em parceria com o projeto Semear.

“É por isso que fazemos nós próprios a massa fresca nos nossos restaurantes, que temos uma horta com produtos sempre frescos que alimentam todas as nossas cozinhas e que importamos produtos italianos de grande qualidade. Tudo, como manda a tradição italiana”, podemos ainda ler no site. E como manda a tradição italiana, as pizzas são cozidas em forno de lenha o que lhes confere a crocância desejada para os apreciadores da autêntica pizza italiana, muito diferente das massas altas e maçudas à americana.

A decoração do espaço encontra-se entre um misto de decoração industrial e cores a remeter para a pop art. O restaurante não é especialmente grande, mas tem uma esplanada de apoio. Despretensioso na decoração, as atenções viram-se para o menu.

Pasta Non Basta de Alvalade créditos: divulgação

Entre novos sabores e regresso de favoritos, optamos por seguir uma lógica de meio termo. Assim, nos Antipasti, aceitamos a novidade carpaccio di porchetta (9,5€) acompanhado de burrata e tomate cherry marinado e ficamo-nos por um dos pratos mais requisitados, a bruschetta alla pera avocato e gamberetti, com camarão, abacate e tomate (9,5€). Outra das novidades é a bruschetta verdure, pesto e mozzarella (7,5 €) que junta vegetais da estação assados, pesto de pistácio e mozzarella di búfala DOP. Na dúvida, uma focaccia genovesa que se traduz num cesto de pão caseiro tipicamente italiano com lascas de parmesão (6€), não desilude.

Saltamos as saladas, mas a protagonista em termos de novidade é a insalata di barbabietola (9,5€), com beterraba assada, tomate, aipo, pepino, alface cogolho, pistácios e molho fresco de burrata e pepino.

Nos Primi, o destaque vai para o spaghettoni alla barbabietola e burrata (14,5€), uma massa fresca com puré de beterraba assada, burrata e grana padano, para os raviolis de ricotta e spinaci (13,5€), uma massa recheada com ricotta e espinafres envolvida num molho de manteiga, sálvia e pangrattato, e para o risotto verde, funghi e burrata (12€), com arroz carnaroli de Álcacer do Sal, acelgas, espinafres, manjericão, burrata, cogumelos e grana padano.

“Em resposta aos muitos pedidos dos clientes, o Pasta Non Basta trouxe ainda de volta dois dos pratos mais populares de menus anteriores: o fettuccine dello chef (17€), massa fresca com camarão, bisque de camarão, tomate cherry e salsa, e os gnocchi alla sorrentina (13,5€), massa fresca de batata esticada à mão, molho de tomate, burrata e manjericão”, assegura-nos o comunicado a dar conta das alterações da carta que está em vigor desde final de setembro.

A nossa escolha recaiu no fettuccine dello chef, mas deixamo-nos influenciar pela sugestão da empregada que acompanha o nosso pedido e escolhemos um papperdelle alla bolognese, uma massa fresca com ragu (11,5€), ou como quem diz, a versão original que o nosso esparguete à bolonhesa tenta igualar, mas longe de o conseguir. Sempre “al dente”, como se preza na cozinha italiana.

Pizza pesto, parma e bufala (17€) créditos: divulgação

Para complementar a oferta, há cinco novas pizzas, ou não fosse esse um dos pratos mais pedidos no Pasta Non Basta. Pesto, parma e bufala (17€), parma e burrata (15,5€), porchetta e scamorza (14,5€), verdure di stagione (12,5 €), e tonno e cipolla (12,5€), compõem o quinteto de novidades. Mas decidimos não inventar e optamos por provar a best seller, a Pasta Non Basta (com tomate, mozarela fiordilatte, mozarela de bufala DOP, pancetta, cogumelos frescos, cebola e azeitonas, a 16€). Gentilmente nos questionam se queremos todos os ingredientes. Recusamos a cebola e não nos saímos nada mal, com uma pizza crocante, traduzida numa massa fina e em ingredientes à altura.

Para finalizar a refeição, a novidade é uma versão fresca e cítrica de uma das mais populares sobremesas italianas, o tiramisú al limone (6,5€). Mas, mais uma vez, vamos para um clássico e a mais famosa sobremesa do grupo Non Basta, o tiramisú (6,5€). Porquê? Porque em sobremesa vencedora não se mexe.

“O tiramisú é a especialidade do Memoria e confesso que seria a sobremesa que facilmente dispensaria, pois não é das minhas preferências. Mas revelou-se uma boa surpresa e a vencedora da noite, com uma leveza que nunca tinha experimentado. Sem dúvida, um dos pratos a repetir numa próxima visita”, escrevemos sobre a visita ao Memoria. Tratando-se do mesmo prato, seria insensato não repetir. E o tamanho é bastante generoso pelo que sugerimos a divisão, para não ter pena de deixar este doce no prato.

Novos pratos, mas também novos cocktails

Aproveitando Duarte Cardeira, o novo bartender executivo do Grupo Non Basta, há novos cocktails para apreciar. “A ideia foi criar uma conexão mais orgânica entre cozinha e bar, trabalhando o máximo possível com produtos sazonais e com uma consciência ambiental de zero waste. Optei por sabores mais suaves para que a experiência gastronómica se pudesse traduzir em toda a carta”, explica.

As novas sugestões têm sabores bem italianos, como acontece com o bergamota fizz (9€), com italicus, gin, limão, laranja, tomilho, canela e água tónica, ou com o pesto collins (8€), à base de gin, água tónica, limão, manjericão, pepino, hortelã e lima. Aqueles que preferem versões sem álcool têm o piccola arancia (5€) e o verde buono (5€).

Bergamota fizz (9€) créditos: Goncalo A. Franco

Há opções de vinhos nacionais e italianos, e nem falta a sangria (15€, 1 litro, ou 22€, dois litros) tem um mix de aperol, prosecco, cinzano, morango, lima, manjericão e hortelã. Mas na carta também se mantêm clássicos como aperol spritz (7€), negroni (8 €) e rossini (5€).

Na secção sem álcool, as Bevande della casa, apresenta uma seleção de chás frios e limonadas, “feitos diariamente nos restaurantes”, e servidos em copo ou jarro.

Pasta Non Basta Avenidas Novas Avenida Elias Garcia 180, Lisboa Contacto: 217 979 214 Alvalade Rua Marquesa Alorna, 17b Lisboa Contacto: 215 846 772 Horário: Abertos todos os dias, em horário ininterrupto, das 12h às 23h30, e até às 00h30 às sextas-feiras e sábados. Site: www.grupononbasta.pt

Nota ainda para o facto de este ser um restaurante family friendly, com três opções específicas para crianças, na secção Bambibi: gnocchi al pomodoro (7,90€), spaghetti alla bolognese (7,90€) ou mini Margherita (7,90€). Para os pais mais impreparados, há papel com atividades e lápis de cor para entreter os mais pequenos durante a refeição – porque sabemos que as crianças não têm paciência para estar à mesa sem fazer nada.

A reserva prévia é aconselhada (no site ou através do telefone dos respetivos restaurantes), sobretudo aos fins de semana, dias em que pela maior afluência, as refeições funcionam em dois turnos.

Este é um restaurante a visitar se for fã assumido de verdadeira cozinha italiana. Uma forma mais económica de ir a Itália e voltar, sem sair de Lisboa.

O SAPO Lifestyle esteve no restaurante a convite do Grupo Non Basta.