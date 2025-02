A 14 de fevereiro, as entradas no Veramente Pizza & Vino (Av. Dom Carlos, n.º 144) trazem a clássica Bruschetta de tomate e manjericão, um dos petiscos mais tradicionais italianos, ao lado de uma versão moderna com abacate.

Na sequência, os casais poderão escolher entre duas pizzas especiais: a Pizza Burrata combina o sabor intenso do prosciutto crudo di Parma DOP com a cremosidade da burrata, sob uma base de pomodoro, mozzarella e fiordilatte, finalizada com manjericão fresco. Já a Pizza Veramente traz uma combinação de salmão fumado, abacate, tomate cherry, ricotta, orégãos e manjericão.

Para encerrar a noite, a refeição conta com duas sobremesas icónicas da confeitaria italiana: Mousse de chocolate e Tiramisù.

Para harmonizar com os sabores de Itália, a escolha do vinho recai sobre um rótulo português.

O jantar no Veramente Pizza & Vino orça os 50€/casal, com as reservas a poderem fazer-se pelo telefone 213 960 987.