Com vista sobre a Marina e a Costa do Estoril, o restaurante Gourmet apresenta “viagens” gastronómicas guiadas pelo chef Paulo Nogueira, que combina influências internacionais com os sabores da culinária portuguesa.

Cada menu é composto por quatro momentos gastronómicos - amuse-bouche, entrada, prato principal e sobremesa –, com café incluídos.

A primeira “Gourmet Experience”, a decorrer até 9 de fevereiro, abre o com um amuse-bouche do chef, ao qual se segue uma Tarte de cogumelos assados, caviar de beringela, maçã verde e crumble de pinhão, ou uma reconfortante Sopa de mar, enriquecida com creme de alho e um coulis de coentros.

Para o prato principal, a decisão recai sobre uma das opções: o Bacalhau da Noruega confitado, com ovo de codorniz e um caramelo de azeitonas, ou o Frango crocante, harmonizado com chalotas e ameixas, acompanhado de um xarém de camarão e um jus de salsa. A viagem culmina com uma doce tentação à escolha: a Dacquoise de framboesa com abacaxi e chocolate branco ou a Tranche de pistachio e amêndoa, com romã e notas de fruta.

A experiência, com o custo de 35€ por pessoa (sem bebidas), requer reserva prévia através do contacto 210 060 600 ou do site. O Restaurante Gourmet está aberto diariamente para jantar, das 19h00 às 22h30 e oferece estacionamento mediante disponibilidade.