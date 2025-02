A Jezzus, conhecida pelas suas pizzas de fermentação natural e identidade irreverente, acaba de inaugurar um segundo restaurante na Rua de Santa Marta, perto da Avenida da Liberdade. Depois da experiência nos Anjos, este novo espaço expande o conceito da marca, juntando à pizzaria uma padaria e pastelaria de autor.

Com 54 lugares sentados, o restaurante mantém o estilo descontraído, mas aposta num ambiente mais sofisticado. A grande novidade é o conceito de “templo da massa mãe”, onde tudo é produzido no local, desde as pizzas aos pães e doces, sempre com ingredientes selecionados e processos de fermentação lenta.

Jezzus Pizzaria Moradas: Anjos: Rua da Guiné, 1A, 1170-172 Lisboa

A partir das 8h30, a Jezzus começa o dia com uma oferta variada de pão artesanal e pastelaria. Há opções simples, como a Torrada da Manhã (4€) e os croissants folhados 100% manteiga, mas também propostas mais compostas, como os Ovos Cocotte (8€) ou os brioches recheados com papada de porco preto, salsicha artesanal ou camarão (entre 8 e 10€). Para terminar, a rabanada de brioche com coalhada de iogurte da Leitaria é uma escolha segura.

O almoço, servido das 12h30 às 15h30, mantém a aposta em ingredientes nacionais e combinações inesperadas. A Pizza Chimichurrasco (15€) troca o molho de tomate por chalota e junta salsicha do Talho das Manas, alho, pimentos, cebola, chimichurri vermelho e chips de kale. Para os apreciadores de massa, a Lasanha de Chambão e o Paccheri Carbonara (14€) são boas sugestões. Quem preferir algo mais leve pode optar pelas sanduíches de focaccia (entre 9 e 10€).

Para terminar a refeição, a Jezzus apresenta o Docinho do Céu (5€), servido em camadas num cálice. A receita combina favo de mel, natas emulsionadas, laranja confitada e croutons de brioche embebidos em Per Se – um licor à base de Licor Beirão. Um doce pensado para aproveitar ao máximo os ingredientes da casa.

A partir das 18h30, a Jezzus entra em modo de jantar e cocktails, servindo até à meia-noite, com horário prolongado aos fins de semana.

A nova localização reforça a identidade da marca, agora com uma oferta mais abrangente, mas com a mesma atenção à qualidade e ao detalhe. Um novo espaço para descobrir, seja para um pequeno-almoço descontraído, um almoço de trabalho ou um jantar mais demorado.