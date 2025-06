Quem já conhece as pizzarias da ZeroZero no Príncipe Real, Parque das Nações ou TimeOut Market, vai sentir alguma familiaridade nesta nova casa, que combina os diferentes conceitos da marca com novidades. Com 500 lugares e uma esplanada generosa com vista para o Tejo, o novo restaurante revela versatilidade ao disponibilizar espaços que se adaptam aos diferentes momentos do dia, necessidades e público.

Instalada num edifício modernista com história — construído para a Exposição do Mundo Português de 1940 e redesenhado em 1943 por Cotinelli Telmo (também realizador do clássico filme A Canção de Lisboa) —, o restaurante preserva o espírito do lugar. O projeto de restauro, assinado pelo arquiteto João Regal e o Atelier Lado, conserva a identidade da estrutura original, enquanto lhe dá uma nova linguagem visual, contemporânea e funcional.

No exterior, a esplanada em deck de madeira, que funciona de forma independente da pizzaria, convida a pausas descontraídas que podem ser acompanhandas por um refresco, café ou gelado artesanal. Feitos diariamente na casa com base em técnicas tradicionais italianas, os gelados da ZeroZero são algo a experimentar e uma das grandes novidades que a nova morada traz.

ZeroZero Belém ZeroZero Belém ©NCP| Divulgação

Um mergulho no universo ZeroZero

Mal entramos, deparamo-nos com um triângulo composto pelo bengaleiro, charcutaria e bar. Tal como a esplanada, quer a charcutaria, quer o bar, vivem de forma independente da sala principal. Situado do lado direito, o bar pode ser local de encontro para um copo enquanto se aguarda mesa ou para um final de tarde com amigos, enquanto a charcutaria vende queijos e enchidos DOP, mas também vinhos e outros produtos para dar um sabor italiano aos cozinhados lá de casa. Como principal novidade, a loja disponibiliza molhos e massas frescas dando a possibilidade aos visitantes de replicar os seus pratos favoritos em casa.

A versatilidade do espaço permite-lhe ter várias vidas ao longo do dia. Do almoço ao jantar, da esplanada à loja, a ZeroZero Belém mostra ter capacidade para receber diferentes tipos de público e momentos.

A sala principal, com 314 lugares, revela elegância e conforto: tons castanhos, apontamentos de madeira, plantas, luz natural e luminárias em cobre sobre as mesas. Num recanto mais reservado, há uma sala privada que guarda uma peça exclusiva: um mural do artista norte-americano Sol LeWitt, datado de 1990 e descoberto em 2015.

O chão em betão polido e o estuque veneziano branco-marfim, aplicado nas paredes e no teto, fazem sobressair as plantas e o icónico xadrez dos guardanapos, que já são uma imagem de marca da casa.

Viagem até Itália

A carta, pensada pela equipa do chef Ricardo Bolas, honra a autenticidade da gastronomia italiana, ao apostar na qualidade dos ingredientes, indo muito além das pizzas.

Para começar, sugerem-se entradas como o Carpaccio di Manzo (14,5€), com rúcula, pistácio, queijo pecorino e azeite de trufa, ou a Fritura di Calamari (12€), que combina mexilhão, pimentos, courgette, beringela, cenoura e brócolos.

Carpaccio di Manzo Carpaccio di Manzo créditos: Ana Oliveira

Entre as massas, destacamos a Pappardella Ripiena di Ricotta e Tartufo (19€), que equilibra a suavidade da ricota com a intensidade da trufa. Quanto às pizzas, há que provar pelo menos uma vez: são feitas em forno de lenha, com farinhas tipo 00 (origem do nome da Pizzaria) moídas em pedra, com pré-fermentação de 14 horas (método poolish) e maturação de 48 horas.

Pappardella Ripiena di Ricotta e Tartufo Pappardella Ripiena di Ricotta e Tartufo Divulgação

Existem ainda risotos como o de Funghi e Tartufo Nero (21€), que revelam o lado mais reconfortante da carta.

Para terminar, não faltam doces tentações, incluindo os gelados da gelataria. Caso não saiba que sobremesa escolher, sugerimos o Millefoglie al Caramello Salato (8€), que já é um ícone da casa.

Millefoglie al Caramello Salato Millefoglie al Caramello Salato créditos: Ana Oliveira

Dez anos de história à mesa

A nova casa da ZeroZero nasce no ano em que a marca celebra dez anos. Desde 2015, quando abriu a primeira casa no Príncipe Real, tem-se afirmado como uma referência da cozinha italiana em Lisboa. Para a marca, a abertura em Belém representa mais do que um crescimento e antes um novo capítulo.

Com uma equipa de cerca de 120 pessoas, o novo espaço está aberto todos os dias, das 12h00 às 00h00.

zerozero ZeroZero Belém Divulgação