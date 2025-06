Com a chegada dos meses quentes, abriu na Doca de Belém, em Lisboa, uma nova esplanada junto ao Tejo. Trata-se do restaurante Bonança, instalado no edifício da Associação Naval de Lisboa. O espaço, com vista sobre o rio e o Padrão dos Descobrimentos, propõe refeições ao ar livre, menus com inspiração portuguesa e uma programação cultural com concertos e DJs.

O restaurante, inaugurado recentemente, foi criado por Salvador Sobral, Diogo Sousa Coutinho, Filipe Farinha Santos e pelo Family Office da família Germano de Sousa. O projeto ocupa um edifício histórico e pretende fazer a ponte entre gastronomia, cultura e o património náutico da cidade.

O Bonança tem vários espaços interiores, incluindo uma sala privada, mas é na esplanada que concentra agora a sua atividade, aproveitando a vista e o bom tempo. A carta inclui pratos com base em produtos portugueses, combinados com influências internacionais, e uma seleção de vinhos nacionais e estrangeiros. Há também um menu executivo ao almoço durante os dias úteis, por 28€.

À beira-Tejo, um novo espaço convida a saborear o verão em Lisboa créditos: Divulgação

O bar apresenta cocktails inspirados nas viagens dos Descobrimentos, criados por Filipe Ventura, com experiência em vários bares de Lisboa. As bebidas são acompanhadas por elementos visuais e frases temáticas.

Durante a noite, o restaurante transforma-se num espaço com programação musical e artística. A curadoria de Pedro Costa reúne artistas, DJs e músicos em atuações ao vivo às sextas e sábados, com o objetivo de cruzar gastronomia, música e convívio.

O restaurante inclui ainda uma peça de arte à entrada — um mural restaurado por Pureza Peres e Anaísa Franco, do coletivo WOA — que representa uma oferta de D. Manuel ao Papa Leão X. O projeto de arquitetura foi desenvolvido pelo Oani Studio.

O Bonança aposta também em eventos ligados ao desporto náutico e em atividades culturais. A programação estende-se ao longo do verão.