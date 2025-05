Com uma carta que privilegia peixes, carnes e legumes cozinhados nas brasas, o restaurante apresenta pratos como Bacalhau à lagareiro, Entrecosto de borrego com temperos alentejanos, Tachinho de borrego com grão e hortelã, Pica-pau de porco preto, Pernas de coelho na grelha e várias opções vegetarianas com base em legumes grelhados. Há ainda sugestões com partes menos nobres dos animais, como moelas e corações de galinha grelhados ou Línguas de bacalhau com molho pil-pil.

O restaurante integra também propostas inspiradas na gastronomia de países de expressão portuguesa. A sustentabilidade e a utilização de produtos frescos e nacionais são elementos centrais da proposta, segundo Vítor Sobral.

À volta das brasas. Chef Vítor Sobral abre novo restaurante no Príncipe Real créditos: Divulgação

“Este restaurante é um tributo à essência da portugalidade. A brasa é a matriz da nossa cozinha — é como cozinhavam os nossos avós, é como ainda hoje se respeita o produto e se realça o sabor. Além disso, a Carvoaria oferece também pratos de conforto que nos ligam à gastronomia portuguesa e à partilha com outras culturas de expressão lusófona. É um espaço onde a tradição se encontra com a contemporaneidade, sempre com o respeito pelo produto e pelo produtor”, afirma o chef Vítor Sobral.

Carvoaria Rua Nova de São Mamede, n.º 25, Príncipe Real, Lisboa Contactos: tel. 927 608 582

A Carvoaria tem 48 lugares sentados. Durante a semana, disponibiliza um menu de almoço por 21€, com entrada, prato principal e bebida. O valor médio por refeição ronda os 25€.