A experiência gastronómica contará com um menu composto por seis momentos. Os comensais serão brindados com pratos como Pintada com vieira e pleurotos, Corvina com pil-pil e sapateira, e Cordeiro com couscous e beringela. A refeição culmina com a criação “A Prosa”, uma homenagem a Eça de Queirós, e os tradicionais Petit Fours. As bebidas estão incluídas no menu.

Além da vertente gastronómica, o evento contará com apresentações ao vivo durante o jantar e animação final a cargo de um DJ, prometendo transportar os participantes para o ambiente exuberante e festivo da década de 1920. É recomendado o uso de vestuário de inspiração "Glamour dos Anos 20".

O restaurante Prosa, com capacidade limitada a 40 lugares, está localizado no primeiro hotel cinco estrelas de Aveiro, um palacete histórico que pertenceu à família de Eça de Queirós. Sob a consultoria do chef Rui Paula e com João Covas como chef executivo, o espaço caracteriza-se pela fusão entre tradição literária e gastronómica, com pratos inspirados na Ria de Aveiro e no Atlântico.

O jantar orça os 125€ por pessoa. As reservas podem ser efetuadas através do e-mail prosa@mscollection.pt ou pelo telefone 234 245 630.