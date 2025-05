De acordo com os promotores do espaço Balkan Bite, este “oferece uma experiência gastronómica que homenageia tradições, ao mesmo tempo que se adapta aos gostos contemporâneos. Destacamos um Burger tradicional balcânico. Este é servido em Lepinja, o pão típico artesanal, de uma receita centenária”.

Entre os hambúrgueres dos Balcãs que encontramos na ementa, refira-se o já referido “Balkan Burguer” (12,50€), composto de carne de novilho, porco e borrego, com oito especiarias; o Balkan Chili Burguer (14,50€), com as mesmas carnes do hambúrguer anterior e com flocos de malagueta picante vermelha fumada.

Na carta do restaurante instalado no número 16B da rua Dr. Álvaro de Castro, não faltam molhos que refletem a essência dos ingredientes dos Balcãs, entre eles, o Ajvar, um molho de pimento vermelho e beringela, fumado e assado; assim como o Urnebes, um molho de queijo feta com flocos de malagueta fumada, original do sul da Sérvia. A fechar a refeição, o destaque recai na sobremesa tradicional, a Baklava (3,75€).

Ainda segundo a equipa do novo Balkan Bite, o chef Milos Ivkovic, natural da Sérvia e residente em Portugal há mais de 30 anos, é um apaixonado pela gastronomia da sua terra natal e conhecedor do paladar português. Milos acredita que chegou o momento ideal para apresentar ao público nacional os sabores únicos do leste europeu — autênticos, honestos e memoráveis”.

Os sabores deste restaurante também chegam a nossas casas através dos serviços da Uber Eats, GLOVO, Bolt Food ou take away.