O primeiro encontro decorre a 4 de junho e terá Pedro Pena Bastos como convidado. Tirando o máximo partido dos ingredientes da época e da horta do Immerso, o menu será dividido em oito momentos. Propostas como Tamboril, cantarelos, lombarda e molho goês e Borrego com couve-flor tostada, jus e couve-de-bruxelas protagonizarão os dois momentos principais, para além da seleção de snacks e entradas pensados pela dupla de peso. Para finalizar, haverá ainda duas sobremesas doces e refrescantes, mesmo a chamar o verão: Gelado de leite e pão com alperce e cidreira, e ainda uma combinação criativa que junta Morangos e requeijão. A refeição terá o valor de 120€/pessoa, bebidas incluídas

Duas semanas depois, a 17 de junho, é a vez do chef Kiko Martins — conhecido por projetos como A Cevicheria, O Boteco ou o novo Le Bleu — subir à serra da Ericeira para se juntar a Alexandre Silva. Desta vez, será o Emme on Fire o palco desta união. Nessa noite, as atenções estarão voltadas para o fire pit do anfiteatro com vista mar, permitindo que todos possam assistir à preparação dos pratos num ambiente animado a céu aberto. O menu, ainda a ser ultimado pela equipa, terá um valor de 85€/pessoa, sem bebidas.

Ambos os jantares têm início às 19h30 e as reservas podem ser feitas através do email reservas@immerso.pt