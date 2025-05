De forma a abrir caminho para um menu desenhado para o momento, a noite iniciar-se-á com um aperitivo – o Espumante Brut Nature da Herdade do Rocim. Será servida também uma entrada de Muxama de atum em cama de rúcula com azeite virgem, acompanhada pelo refrescante Herdade do Rocim Rosé.

Como pratos principais, serão servidas duas propostas de peixe: um Mil-folhas de camarão com limão, harmonizado com Herdade do Rocim Branco, e um Tentáculo de polvo à galega com batata cozida, servido com Olho Mocho Branco.

O prato de carne – Lombo de javali estufado com arroz de carqueja – será combinado com Herdade do Rocim Reserva Rinto.

Para encerrar a experiência com um toque doce, a sobremesa, intitulada “Dois amores”, será complementada com o Olho Mocho Tinto.

O jantar orça os 43€ por pessoa com as reservas a poderem fazer-se pelo telefone 291 724 140 ou pelo e-mail para jose.gomes@meliaportugal.com