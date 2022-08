Não há Memoria de um aperitivo italiano como este em Lisboa, com um dos pátios mais bonitos da capital

Se colocar “aperitivo” e “Itália” numa rápida pesquisa no Google, não será difícil encontrar uma série de sites de viagens que tentam explicar o conceito. O que para nós é uma espécie de happy hour, para os italianos é um estilo de vida.

Em Itália, não se bebe por beber, há que haver qualquer coisa para picar. Esqueça os tremoços e os amendoins. Aqui a mesa é mais composta. Deste lado, sou fã do aperitivo e de tudo o que representa: os convívios vibrantes em volta de uma mesa, onde se degusta uma bebida numa mesa com amigos. Não há como não adorar o aperitivo e as boas memórias que me traz de viagens passadas.

créditos: Daniela Costa

E é este estilo de vida que o restaurante Memoria pretende trazer para Campo de Ourique, até ao final do verão. Assim, de segunda a sexta-feira, entre as 17h e as 20h, está aberto o Apéritf. O conceito é simples: só se pagam as bebidas, a comida é oferta. E esta carta reparte-se entre uma seleção de nove Spritz (6€), onde não falta o clássico Aperol Spritz, mas com outras sugestões como o Limoncello Spritz, o Bergamota Spritz, o Campari Spritz ou o Sbagliato, uma versão do Negroni em que o gin é substituído por prosecco.

Exemplos de pratos que acompanham o aperitivo. créditos: Divulgação

Além dos Spritz, estão ainda disponíveis três opções de vinho: 3000 Rosas (rosé), Marquês de Borba Colheita (branco) e Barca do Inferno (tinto), disponíveis a copo, a partir de 3,5 €, ou à garrafa, a partir de 14 €. No campo cerveja e sidras, as escolhas recaem em Sagres, Birra Moretti e Bandida do Pomar.

Quem vê de fora a porta vermelha do número 26 A, da Rua 4 de Infantaria, mesmo em frente ao Jardim da Parada, em Campo de Ourique, não imagina o que vai lá dentro. As mesas que encontramos no passeio podem enganar quem por ali passa, mas o segredo está no interior do restaurante. Nas traseiras encontramos um dos pátios mais bonitos da cidade. Uma espécie de ingrediente secreto, que vive toda a sua plenitude no verão.

créditos: Daniela Costa

Resistimos à tentação de optar pelo tradicional e os Spitz escolhidos foram o Bergamota e o Limoncello. A acompanhar um prato de prosciutto com focaccia. Mas poderá haver também alguns queijos e enchidos.

Mas se optar por jantar, saiba que às sextas-feiras e sábado, devido à elevada afluência, há dois turnos de refeição, sendo que o primeiro começa às 19h15, pelo que se aconselha reserva.

créditos: Daniela Costa

E ao contrário do que se possa pensar, por esta hora o restaurante está cheio. As mesas dividem-se entre aqueles que estão a apreciar o aperitivo e os grupos com crianças que aproveitam esta hora para jantar. O turno seguinte começa às 21h.

Novidades na carta em homenagem ao verão

O Aperitf não é a única novidade do Memoria. Aproveitando a nova estação, há novos pratos na carta. Começando pelos antipasti, encontramos o Carpaccio de vitela com molho tonnato (14,5€), o Ceviche de peixe do dia (12,5€) e Cenouras assadas com gremolata de mostarda e queijo fresco de cabra (8,5€). Na secção da La Nostra Pasta Fresca o Tagliolini de espargos verdes com foie gras (25€), a Tagliata de entrecôte com trufa e Parmigiano Reggiano DOP (23,5€) ou a Caldeirada de lombo de bacalhau com fregola sarda (18,5 €), são as novas pastas. A Tarte toscana com ananás e gelado de baunilha (6€) encerra as novidades nas sobremesas.

Ao nosso lado passam diversos pratos, e apesar de as pizzas remeterem para as típicas italianas, com massa fina e crocante, pedimos outras sugestões para jantar. Este é um exercício difícil para quem come sempre pizza num restaurante italiano. Fica para uma próxima oportunidade.

As sugestões de antipasti recaem numa das novidades - Ceviche de peixe do dia (12,5€) – e na Burrata, pesto e prosciutto San Daniele (15€).

créditos: Daniela Costa

Para prato principal as sugestões feitas foram em pratos antigos como o Ravioli de abóbora, espinafres e salmão curado (16,5€) e o Spaghettoni al tartufo (17€) – o ideal para quem gosta de trufa, pois é um saber forte, acompanhados por um copo de vinho branco Zabú Grillo, da Sicília (5€). Na carta de bebidas, além de uma seleção de vinhos italinos, brancos, tintos e rosés, há também vários vinhos nacionais, de diversas regiões do país.

Ravioli de abóbora, espinafres e salmão curado (16,5€). créditos: Daniela Costa

Os pratos principais foram aprovados, com sabores no ponto necessário, mesmo o prato com trufa, que pode ser avassalador. Outro prato que valerá a pena experimentar e que ficou debaixo de olho é o Pappardelle al ragú di coniglio (16€), que é cozinhado lentamente.

Spaghettoni al tartufo (17€). créditos: Daniela Costa

Para sobremesa, a indecisão. Entre Tiramisu (6,5€), Crostata merengata al limone (7€) e Torta al cioccolato com gelato (6€), as sugestões que nos são dadas, não sabemos o que escolher. Na dúvida, fazemos um pedido inusitado: podemos fazer um “pijaminha” de sobremesas? O pedido é aceite. Mas não aconselhamos a repetir, a não ser que se trate de um grupo pelo menos de quatro pessoas, pois as doses são generosas e é uma pena desperdiçar-se sobremesas.

O trio de sobremesas escolhido. créditos: Daniela Costa

O Tiramisu é a especialidade do Memoria e confesso que seria a sobremesa que facilmente dispensaria pois não é das minhas preferências. Mas revelou-se uma boa surpresa e a vencedora da noite, com uma leveza que nunca tinha experimentado. Sem dúvida, um dos pratos a repetir numa próxima visita.

Memoria Rua 4 de Infantaria, 26A 1350-273, Lisboa Domingo a quinta-feira; das 12h00-23h30 Sexta-feira e sábado: das 12h00 às 00h30 Telefone: +351 210 998 366 Reservas: www.grupononbasta.pt

As 21h, e o segundo turno, chegam num instante, mas quem nos irá substituir está atrasado. Aproveitamos mais uns minutos deste início de noite e o ambiente do restaurante muda completamente. Casais e grupos de amigos convivem nas outras mesas e a noite de verão convida a uma refeição sem pressas. Passam 20 minutos e os nossos sucessores estão a chegar. Está na hora de dar lugar a outros.

Considerações finais: para quem é apreciador da cultura e da gastronomia italiana, o Memoria é um bilhete de ida e volta às tradições deste vizinho do Mediterrâneo, sem sair de Lisboa. Um bom lugar a revisitar, sempre que nos bater a saudade dos sabores italianos.

O SAPO Lifestyle visitou o Memoria a convite do Grupo Non Basta.