Com a chegada do tempo frio, o Rocco atualiza a sua carta com novas propostas e o regresso de pratos já conhecidos. A nova seleção aposta em combinações de sabores intensos e ingredientes sazonais, seguindo uma linha de inspiração italiana.

A começar pelas entradas, surge a nova Focaccia de Tomate, uma opção simples para abrir a refeição. Nos pratos principais do Ristorante, há três novidades: Gnudi com cogumelos, acelgas e cebolinho (22€), Polpette di anatra al sugo com polenta cremosa (18€) e Paccheri de Lavagante (42€). Além disso, regressam dois pratos clássicos: o Rigatoni all’Amatriciana (28€) e o Ossobuco com Risotto de Açafrão (38€). Na secção de sobremesas, a novidade é o Soufflé de Marron Glacê (14€), criação do chef Claiton Ferreira.

No Gastrobar, o Bife Rocco passa a contar com um extra de carabineiro (67€). O menu inclui ainda uma nova oferta de charcutaria e queijos, com produtos de diferentes origens. Entre as opções estão o Prosciutto Crudo di Parma 18 Mesi (18€) e uma seleção de queijos (22€), composta por Serra da Estrela DOP, Pecorino com Trufa, Parmigiano Reggiano DOP 24 meses, Blue Stilton DOP e Chevrette du Châtelard. Esta seleção passa também a estar disponível como alternativa para sobremesa.

As novas sugestões já estão disponíveis no Rocco, juntando-se à restante oferta do restaurante e gastrobar.