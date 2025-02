O restaurante Memoria, em Campo de Ourique, apresenta uma nova carta que celebra a gastronomia italiana com um toque contemporâneo. Sem perder a essência que o caracteriza, o menu traz novas sugestões que combinam ingredientes tradicionais com propostas inovadoras, criando pratos perfeitos para partilhar e saborear.

Na secção de Antipasti, destacam-se as Amêijoas e mexilhões al forno com 'nduja (14 €), que unem o sabor do mar com uma leve picância, a Beringela assada com pinhões e molho de parmesão (8 €), e o Tartare di manzo (14,5 €), acompanhado de pão brioche. Não perca ainda a Bruschetta di baccalà com azeitonas e alcaparrões (10 €) e os Funghi al tartufo com gema confitada (14 €), que pretendem agradar aos paladares mais exigentes.

Para quem prefere algo mais leve, a nova Insalata di baccalà (12 €) é uma excelente escolha, combinando puré de grão, cebola roxa, espinafres e alcaparrões, resultando numa salada fresca e equilibrada.

No menu principal, quatro pratos se destacam: o surpreendente Spaghettoni de rabo de boi com crumble de cacau (19 €), a reconfortante Polenta cremosa di baccalà (18,5 €), o clássico e delicioso Risotto ai Funghi e Tartufo (15,5 €), e as suculentas Polpette de borrego (16 €), servidas com acelgas e batatas assadas com alecrim. O Linguine nero al pescatore (17 €), um dos clássicos do restaurante, está de volta com uma nova apresentação e ainda mais sabor a mar.

Para terminar a refeição, o Bolo di cioccolato fondente com caramelo salgado e gelado de baunilha (7,5 €) é a sobremesa que vai conquistar os fãs de chocolate com sua fusão de sabores, texturas e temperaturas.

Além disso, o bar do Memoria também passou por um refresh, com novas cartas de cocktails e vinhos preparadas para criar o pairing perfeito com os pratos do menu.

Aberto todos os dias da semana, em horário ininterrupto, o Memoria é o destino ideal para quem quer viver uma verdadeira viagem pelos sabores de Itália no coração de Lisboa. Para garantir o seu lugar, a reserva prévia é aconselhada através do site www.grupononbasta.pt.