É no restaurante Flor de Lis, no EPIC SANA Lisboa, que, todos os domingos entre as 12h30 e as 16h, o EPIC Sunday Brunch está disponível.

À chegada, os convidados são recebidos com um cocktail ou mocktail de boas-vindas. Depois, vão poder contar com uma oferta variada de pratos principais, que inclui showcooking, que varia entre peixe, carne, massas, saladas e sushi, preparados com ingredientes frescos da estação, além do sushi sempre presente.

As sobremesas são alteradas de acordo com as frutas e festividades do momento, o que proporciona uma experiência diferente a cada visita. O EPIC Ice Cream trolley, a fonte de chocolate com marshmallows e a parede EPIC Donuts - "Não me deixes pendurado" fazem parte das novidades no menu.

O brunch tem o valor de 54€ por pessoa, com bebidas não alcoólicas incluídas. As crianças entre os quatro e os 12 anos têm 50% de desconto e crianças até aos três anos não pagam. O estacionamento é gratuito para todos os visitantes.

Pode saber mais informações ou fazer reservas, através do telefone 211 597 300 ou do email flordelis@epic.sanahotels.com.