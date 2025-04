"Phú Quốc, chegámos! Modo tropical: ativado. Primeira paragem: Starfish Beach", foi desta forma que Inês Gutierrez começou por descrever uma série de imagens que partilhou da sua mais recente aventura - uma viagem pelo Vietname.

"Diziam-nos que só dava para chegar de barco… mentira. Uns bons minutos a pé e lá estávamos nós: água clarinha, areia branca e dezenas de estrelas-do-mar.

Dicas rápidas para Starfish Beach:

• Ir com a maré baixa para chegar a pé em 20min tranquilamente

• Levar repelente (mosquitos: 1, nós: 0).

O tempo? Apanhámos muito calor mas céu cinzento — mas a vibe compensou tudo", realça.

"Hoje ainda houve treino logo ao acordar (hotel com ginásio = promessa de treinar todos os dias, vamos ver até quando), passeio de mota (entre 3€ e 6€ por dia e, surpresa: buzinar é o novo pisca!) e a melhor água de coco da vida, acabada de abrir", continua.

"Acabámos o dia na Khem Beach (uma praia em forma de meia lua), na zona do Marriott — a parte mais explorada que vimos até agora, cheia de vida, bares de puffs na areia com bons cocktails, massagens à beira-mar e um pôr do sol que parecia desenhado", diz ainda.

"Phú Quốc, já percebi porque vale a pena atravessar meio mundo para te conhecer", completa.

Veja as imagens na galeria.

