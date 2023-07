Verão é sinónimo de sol e calor, a altura ideal para relaxarmos e sairmos com roupas que nos permitem exibir as tatuagens que ficaram escondidas sob os agasalhos no inverno. No entanto, mostrar a arte da nossa pele requer cuidados adicionais durante a estação mais quente do ano, pois a frequência de praia e piscinas pode causar danos nas tatuagens, principalmente, se forem recentes.

Praia, piscina e sol são os três vilões de verão no que toca às tatuagens. Estes potenciam possíveis infeções, manchas permanentes na pele, desbotamento ou até mudança da cor dos desenhos, infeções derivadas de alguma contaminação da areia ou da água.

O segredo para uma pele tatuada cuidada é dar especial atenção à sua pele e seguir alguns cuidados. Para que consiga aproveitar o verão sem prejudicar as suas tatuagens, os especialistas médicos da Bayer deixam-lhe cinco passos essenciais que deve seguir: