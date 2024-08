A proteção solar requer cuidados ao longo dos 365 dias do ano, mas merece atenção redobrada no verão, altura em que os raios ultravioleta estão mais fortes. Até dia 31 de agosto, 23 praias de norte a sul do país, incluindo Açores, vão estar equipadas com dispensadores solares para garantir que nenhum escaldão lhe arruína o verão.

Mikhail Nil by Pexels