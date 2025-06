Sol, mar e descanso. A praia é sinónimo de verão, lazer e bem-estar, mas, como qualquer ambiente partilhado, não está isenta de riscos para a saúde. Entre banhos refrescantes e caminhadas na areia, há infeções e doenças que podem surgir se não forem tomados os devidos cuidados. Saber que doenças podem ser contraídas na praia ajuda a preveni-las e a aproveitar esta época com mais segurança.

Deixam-se, de seguida, 5 exemplos de problemas de saúde frequentes nas praias:

1. Otite externa

Uma das infeções mais comuns é a otite externa, também conhecida como “ouvido de nadador”. O contacto prolongado com a água e a humidade facilitam a proliferação de bactérias no canal auditivo. Para prevenir, deve-se evitar a entrada de água nos ouvidos (com tampões próprios, por exemplo) ou secá-los bem após o banho.

2. Infeções gastrointestinais

As infeções do aparelho gastrointestinal também são frequentes, sobretudo se a água estiver contaminada por esgotos ou resíduos. Podem causar diarreia, vómitos e febre. A ingestão acidental de água do mar ou alimentos mal conservados vendidos na praia (como sandes ou mariscos) aumenta o risco. Lave sempre bem as mãos, escolha locais com boas condições de higiene e evite nadar em zonas com avisos de má qualidade da água.

3. Queimaduras solares/cancro de pele

A exposição prolongada ao sol sem proteção adequada pode provocar queimaduras solares e, a longo prazo, aumentar o risco cancro de pele. As queimaduras são dolorosas e perigosas, com o risco de cancro de pele a aumentar com exposições repetidas e sem proteção. Use sempre protetor solar com fator adequado ao seu tipo de pele, e reaplique regularmente, mesmo em dias nublados, evitando as horas de maior radiação (entre as 11h e as 16h).

4. Micoses

Outra preocupação são as infeções fúngicas que podem afetar a pele ou unhas, especialmente se andar descalço em balneários ou passadeiras. Os fungos adoram ambientes húmidos e quentes. Sandálias, chinelos e higiene adequados são essenciais. Não partilhe toalhas e mantenha a pele seca, especialmente entre os dedos.

5. Conjuntivites

As infeções oculares são causadas pelo contacto com a água contaminada, areia ou protetor solar nos olhos. Estes provocam irritação nesta zona, desencadeando infeções. Evite coçar os olhos com as mãos sujas e use óculos de sol com preção ultravioleta.

A praia deve ser um espaço de descontração, mas com alguns cuidados simples – como boa higiene, proteção solar e atenção à qualidade da água – é possível evitar problemas de saúde e aproveitar os dias de sol em segurança. Ir à praia faz bem à saúde, mas a prevenção é o melhor aliado para umas férias tranquilas.

Um artigo do médico Ricardo Moutinho Guilherme, especialista em Medicina Geral e Familiar e especializado em Medicina Estética e Antienvelhecimento na ClínicaLab – Cascais.