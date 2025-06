Sim, o verão pode trazer riscos à saúde oral que costumam passar despercebidos. Mudanças na alimentação, exposição ao sol, desidratação e até a prática de desportos radicais têm impacto direto na nossa saúde oral. Conhecer esses fatores é o primeiro passo para aproveitar a estação mais quente do ano com saúde e sorrisos intactos.

1. Bebidas geladas e sensibilidade dentária

Com o aumento das temperaturas, cresce também o consumo de bebidas extremamente geladas, como refrigerantes, sumos e cocktails com gelo. Para quem já sofre de sensibilidade dentária, esse hábito pode-se tornar um verdadeiro tormento. A exposição frequente ao frio intenso pode agravar o problema, principalmente se houver retração gengival ou esmalte enfraquecido. Além disso as bebidas ácidas, comuns no verão, contribuem para a erosão do esmalte, o que potencia a dor.

2. Alimentos açucarados e cáries

Gelados, refrigerantes e doces em geral são comuns do verão. O consumo excessivo de açúcar, especialmente fora de casa, aumenta os riscos de cáries. Como é comum passar mais tempo longe da rotina habitual, inclusive da escovagem após as refeições, a combinação de açúcar e má higiene oral cria um ambiente perfeito para o aumento de bactérias que provocam cáries.

3. Desidratação e boca seca

A desidratação, além de prejudicar o funcionamento do corpo como um todo, afeta diretamente a saúde oral. A produção de saliva diminui quando estamos desidratados, favorecendo o surgimento de mau hálito, cáries e infeções como a candidíase oral. A saliva tem um papel protetor essencial, neutralizando ácidos e auxiliando na limpeza natural da boca.

4. Desportos e traumas dentários

As atividades físicas aumentam no verão, seja na praia, na piscina ou em trilhos. Desportos como futebol, vólei, surf, passeios de bicicleta, stand up padel ou skate são ótimos para o corpo e a mente, mas também podem resultar em traumas dentários como quedas ou até acidentes com pranchas e bolas. O uso de protetores bucais (chamados goteiras) em práticas desportivas com um grande impacto podem prevenir fraturas ou perdas dentárias.

5. Branqueamentos sem orientação

A procura por um sorriso mais branco é ainda mais intensa no verão, o que leva a que muitas pessoas recorram a branqueamentos caseiros, muitas vezes sem orientação profissional. Produtos inadequados, uso excessivo ou métodos caseiros com ingredientes abrasivos podem danificar o esmalte dentário e causar uma sensibilidade grave.

6. Exposição ao sol e saúde gengival

Parece estranho, mas a exposição solar tem um papel na saúde oral. A vitamina D, sintetizada com a ajuda do sol, é importante para a saúde dos ossos e dentes. No entanto, o excesso de sol sem proteção pode causar queimaduras nos lábios, que são especialmente sensíveis. Além disso, há um risco aumentado de cancro de pele e de lábio, especialmente em pessoas que se expõem frequentemente ao sol sem proteção labial com filtro solar.

Dicas para manter o sorriso saudável no verão:

•Hidrate-se bem e constantemente. A água ajuda na produção de saliva e na limpeza natural da boca.

•Use palhinhas ao consumir bebidas ácidas ou muito geladas, reduzindo o contacto com os dentes.

•Mantenha a rotina de higiene oral mesmo fora de casa. Leve uma escova portátil na mala ou mochila.

•Utilize protetor labial com fator de proteção solar para evitar queimaduras e proteger contra o cancro de lábio.

• Evite automedicação ou procedimentos estéticos dentários sem orientação de um dentista.

•Se for praticar desportos, especialmente os de maior impacto, use protetor bucal adequado.

O verão é tempo de aproveitar, sorrir e viver intensamente. E, para que esses momentos sejam completos, é fundamental cuidar da saúde oral com o mesmo cuidado que damos à pele ou à alimentação. Afinal, um sorriso bonito começa com dentes saudáveis!