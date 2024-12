O aumento do consumo de doces e de bebidas alcoólicas pode potenciar o risco de problemas orais como cáries ou manchas nos dentes, pelo que é importante ter alguns cuidados.

“O Natal e o Ano Novo podem ser aproveitados da melhor maneira sem prejudicar a saúde dos dentes. E não é necessário evitar totalmente os típicos sonhos ou o copo de champanhe à meia-noite: bastam apenas alguns cuidados simples. Para que não surjam quaisquer complicações desnecessárias em 2025, existem certos comportamentos que devemos adotar para evitar o desgaste do esmalte, o aparecimento de cáries ou a sensibilidade dentária”, explica Pedro Cosme, Médico Dentista na Malo Clinic, em Lisboa.

O mesmo especialista partilha alguns cuidados a ter com a saúde oral nesta época do ano:

1. Comer um “snack protetor” antes dos doces

Comer um pedaço de queijo, um salgado ou um fruto seco antes dos doces de Natal é uma excelente maneira de garantir que os dentes estão mais protegidos para os efeitos dos ácidos e do açúcar. Isto acontece porque os alimentos salgados estimulam a produção de saliva, essencial para neutralizar os ácidos na boca e para reduzir a aderência do açúcar aos dentes. Este “snack protetor” ajuda, assim, a equilibrar o pH da boca, reduzindo a probabilidade de complicações orais.

2. Atenção ao bolo-rei e ao bolo-rainha

Tanto o bolo-rei como o bolo-rainha são ricos em açúcares, o que pode aumentar a probabilidade de cáries. No entanto, o bolo-rei pode ser um pouco mais prejudicial por ter um teor de açúcar mais elevado. Além disso, devido às frutas cristalizadas esse mesmo açúcar tem muito mais potencial de aderir aos dentes, não sendo facilmente removido, nem mesmo com a escovagem, o que aumenta o risco de cárie. Por esse motivo, no Natal deve ser dada preferência ao bolo-rainha, sendo importante, ainda assim, ter cuidado com os frutos secos, pois podem provocar fraturas nos dentes ou comprometer restaurações dentárias.

3. Beber água entre as bebidas alcoólicas e doces

Após comer doces ou beber bebidas ácidas, enxaguar a boca com água ajuda a remover resíduos e a equilibrar o pH da saliva. No caso das bebidas alcoólicas, diluí-las com gelo pode ser também uma boa estratégia para reduzir o impacto da acidez no esmalte dentário, ajudando a manter a hidratação. Além disso, intercalar bebidas como o vinho tinto com água é também importante para assegurar que não surgem quaisquer manchas na dentição.

4. Levar um kit de higiene oral no Natal e Passagem de Ano

Muitas pessoas passam o Natal e a Passagem de Ano fora de casa, pelo que pode ser um desafio assegurar os hábitos de higiene oral. Para não correr qualquer risco, independentemente do local onde são celebradas estas festividades, deve ser levado um pequeno kit de higiene oral, com uma escova e pasta de dentes e um fio dentário. Assim, é possível cuidar dos dentes em qualquer lugar, mesmo após as refeições mais prolongadas.