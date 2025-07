Assim como aconteceu nos anos anteriores, Rita Ferro Rodrigues recorreu à sua página de Instagram para assinalar publicamente o aniversário do enteado, Miguel.

O filho mais velho de Rúben Vieira completa 22 anos e a data não ficou esquecida pela apresentadora, que fez questão de lhe dar os parabéns numa carinhosa mensagem que partilhou na rede social logo pela manhã desta quinta-feira, dia 31 de julho.

"Pintainho do meio faz 22 anos. Está na sua fase mais feliz. Merece tudo. Lutou, ultrapassou medos, fez um caminho com determinação para encontrar o seu lugar de alegria, a sua tribo, o seu propósito. É um filho muito lindo que tenho, muito amigo, um grande amor. Parabéns, Miki da sua Rita", disse junto de uma fotografia do jovem Miguel.

Assim que fez a publicação, Rita Ferro Rodrigues começou desde logo a receber comentários, entre eles destaca-se o do colega e amigo João Baião, que deixou alguns emojis em forma de coração.

Rita Ferro Rodrigues não esconde a ligação especial que tem com o enteado, que faz questão de o manter presente na sua vida, mesmo quando esteve separada de Rúben Vieira.

Ainda no ano passado, quando corriam nas notícias o seu afastamento de Rúben Vieira, a apresentadora não deixou de viajar para a Tailândia com os filhos e o enteado. E ao falar sobre esta viagem no podcast 'N’A Caravana' com Rita Ferro Alvim, partilhou: "Foi uma viagem muito importante numa altura difícil da minha vida. Mas foi uma viagem hiper curativa porque quando viajas com os teus filhos, tens um tempo para perceber que eles estão a crescer imenso todos à sua maneira e tens um tempo de conversa que não existe no dia a dia, e que só te apercebes quando paras."

Ao referir-se a Miguel, o enteado, à filha Leonor, fruto da relação passada com o repórter da SIC Daniel Cruzeiro, e a Eduardo, que nasceu da união com Rúben Vieira, Rita Ferro Rodrigues destacou que "considera que tem três filhos".

"O Miguel tem uma mãe maravilhosa que eu adoro e respeito. Não sou mãe do Miguel, considero é que ele é meu filho - são coisas diferentes. Ele faz parte da minha vida desde sempre e vai fazer sempre, isso é uma coisa que não tem sequer discussão", afirmou.