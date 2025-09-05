Rúben e Tatiana Boa Nova decidiram desfrutar de umas últimas férias antes de o segundo filho nascer. Decididos a desfrutar dos últimos cartuxos do verão, o casal rumou com a família a Benidorm - Espanha.

O casal de antigos participantes do 'Secret Story 3' espera a chegada do segundo filho, um menino que deverá nascer em dezembro.

Mas antes da família aumentar oficialmente, Rúben e Tatiana rumaram a Espanha com o filho mais velho, Lourenço, e outros elementos da família.

A família partiu num autocarro rumo a Benidorm e por lá tem vivido momentos de grande descontração, descanso e gargalhadas sem fim.

Há três dias, o casal viveu um momento especial nestas férias. Rúben, vencedor do 'Secret Story 3', celebrou 35 anos de vida. A data foi assinalada publicamente pela companheira, que lhe dedicou uma mensagem especial.

"Um dia fui menina e sonhei com um príncipe encantado! Hoje olho para o meu homem e ele faz me ver que não existem príncipes encantados! Não há relações perfeitas, mas há que saber construí-las e molda-las. Aprendi muito com este homem que a vida me deu, continuo a aprender todos os dias. Hoje está de parabéns. Faz 35 anos e inspira-me a mim e a quem o rodeia. Feliz aniversário, Rúben Boa Nova, obrigada por seres um excelente homem, marido, pai e amigo! Amo-te muito", declarou a empresária.

Ainda nas redes sociais, Tatiana tem referido o quanto esta viagem está a ser especial para a família.

"Benidorm, precisava disto e não sabia! Peela primeira vez aqui e estou encantada. Bom clima, bom mar, bons preços e, o mais importante, na melhor companhia", apontou.

"Em Benidorm, os quatro. À espera da chegada do nosso bebé e a aproveitar as últimas férias do Loureço Boa Nova como filho único. Sejam felizes", declarou no início desta aventura.

Rúben e Tatiana não são caso único... Há mais ex-concorrentes de reality shows prestes a serem pais

Ruben Silvestre, antigo concorrente do 'Secret Story 8', e Ana Soares, ex-participante do 'Big Brother', também estão prestes a serem pais. O casal aguarda a chegada do primeiro filho em comum, uma menina que irá chamar-se Ana Clara.

O sexo do bebé foi anunciado esta semana no programa 'Dois às 10', da TVI, onde o casal teve oportunidade de falar sobre as três perdas gestacionais que sofreu antes de conseguir concretizar este sonho.

Também Vânia Sá, ex-'Secret Story', está grávida do primeiro filho. O bebé, cujo sexo e nome ainda não foi revelado nasce fruto de uma relação de 11 anos.