Desde 2004, por imposição das instituições da União Europeia, todos os ovos comercializados passaram a ter uma espécie de "bilhete de identidade".

O consumidor fica deste modo a saber, por intermédio de um código impresso na embalagem e no ovo, qual o país de origem do produto, em que condições foram criadas as galinhas e qual a zona de exploração.

Assim, o primeiro digito corresponde ao código do modo de criação; depois, as duas letras formam o código do estado-membro; segue-se mais um dígitoque indica qual a Direção Regional de Agricultura que supervisiona a exploração de onde os ovos são originários, também ela representada por um código de três algarismos.

Modo de criação

Sistema de gaiolas convencionais (Código 3)

Os mais comuns, mais baratos e menos saudáveis. Este tipo de ovos é produzido por galinhas que passam a vida adulta numa gaiola. As dimensões das gaiolas estão definidas, correspondendo a 550 cm2 por animal. As condições de iluminação são modificadas para criar nas galinhas a ilusão de que há mais horas de sol e, portanto, fazer com que tenham uma maior produtividade.

Produção no solo (Código 2)

Os animais não estão encerrados em gaiolas, mas juntos num extenso galinheiro. A densidade de galinhas é de aproximadamente 10 animais por metro quadrado e sem possibilidade de sair para o exterior. Neste código e no código 3 o bico das galinhas é cortado, uma vez que a situação de stress fazem-nas ter comportamentos anormais, como atacar outras galinhas ou auto-mutilação.

Produção ao ar livre (Código 1)

Significa que as galinhas são criadas “ao ar livre”. Têm um espaço interior, de condições similares ao código 2, onde pernoitam ou se abrigam quando o tempo apresenta condições meteorológicas adversas. Mas também têm um espaço exterior, ao ar livre, adaptado às suas necessidades, com uma densidade mínima de 4 m2 por animal, isto é, 40 vezes maior do que no código 2.

Modo Biológico (Código 0)

Corresponde à situação onde as galinhas, estando nas mesmas condições do código 1, beneficiam de uma alimentação diferente que procede maioritariamente da agricultura biológica (a ração também está regulada). A diferença de preço entre ovos de código 1 ou 0 e ovos de código 2 ou 3 não é maior que um euro para meia dúzia de ovos.Da próxima vez que for ao supermercado ou à superfície onde habitualmente faz as suas compras, repare na marcação. É útil e ajuda-o a perceber o que de facto anda a ingerir.

Afinal, nós somos aquilo que comemos.

As informações são do IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas.