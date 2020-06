Para ter a certeza de que um alimento é biológico, procure o símbolo da “Eurofolha” na embalagem ou na etiqueta. Trata-se de um logótipo de uma folha, desenhada a branco com as estrelas da União Europeia sobre um fundo verde-claro. Este símbolo oficial atesta o respeito dos princípios da agricultura biológica nos alimentos pré-embalados produzidos na União Europeia; no caso dos produtos importados, o seu uso é facultativo. A par da Eurofolha, outros símbolos poderão surgir na embalagem.