O 'Big Brother Verão' deu origem no início desta semana a uma nova polémica. Disparou fora da casa mais vigiada do país o rumor de que Daniela Santos teria privilégios especiais dentro do reality show, tendo lhe sido dada, alegadamente, a possibilidade de ver o filho.

Como surgiu o rumor?

A especulação começou depois de na terça-feira, 22 de julho, ter surgido na internet um vídeo captado durante a emissão do TVI Reality, canal que acompanha ao minuto os concorrentes do programa.

As referidas imagens mostravam uma conversa entre Bruna e Viriato na qual surgiu de fundo uma voz, aparentemente, de uma criança. Ao aperceberem-se desta voz diferente, os fãs do programa lançaram o rumor de que poderia tratar-se de uma visita do filho de Daniela - que poderia ter sido desvendada, sem querer, desta forma.

"Sons de criança? Que estranho... Afinal o novo concorrente não vai ser o Eduardo, bombeiro do Marco Paulo, mas sim o filho da Daniela (a meu ver parecer ser o filho da Daniela, mas posso estar enganada)", atirou uma internauta ao publicar o vídeo na rede social X.

Polémica foi esclarecida em direto

Com os rumores a crescerem e a polémica instalada, Maria Botelho Moniz resolveu, de forma subtil, explicar o que realmente aconteceu. A apresentadora oficial de 'Big Brother Verão' abordou o tema na emissão em direto de terça-feira do 'Especial', que vai para o ar depois do 'Jornal Nacional'.

Ao introduzir o assunto, Maria fez rir os concorrentes ao revelar uma curiosa peripécia:

"Eu acordo com vocês, deito-me com vocês, eu vejo-vos tantas horas, devo confessar, mas tantas horas, que ontem ou anteontem chamei por duas vezes ao meu filho, que se chama Vicente, chamei-lhe Afonso. Vocês vejam as horas que passo com vocês".

Em seguida, a comunicadora prosseguiu abordando a polémica. "Mas falando em crianças, houve uma coisa hoje que me baralhou o sistema. Estava eu a assistir a uma conversa, ouvi a voz de uma criança e pensei: ou eu já estou a alucinar ou alguma coisa se passa. Há alguma criança dentro dessa casa?", questionou.

"Há várias, depende do tipo de idade que quer", brincou Bruno de Carvalho, fazendo uma irónica provocação a alguns concorrentes.

"É a voz da Ana", dispararam vários participantes do 'Big Brother Verão'. No mesmo momento, a cantora confirmou que tem o "talento" de imitar na perfeição a voz de crianças e acabou por fazê-lo em direto.