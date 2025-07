Nuno Markl não ficou indiferente à polémica recente que envolve Catarina Furtado e a deputada do Chega e candidata à Câmara Municipal de Sintra Rita Matias.

O humorista, radialista e apresentador comentou através da sua página oficial de Instagram a troca de farpas entre a apresentadora e Rita Matias.

Nuno Markl partilhou prints do vídeo que a deputada fez para responder a Catarina Furtado onde se lê algumas das suas declarações, nomeadamente: "E o problema deles é que eles sabem que o Chega, quando chegar ao governo, vai mesmo atrás destes tachos incompreensíveis".

Às fotografias, a estrela das manhãs da Comercial juntou a sua opinião sobre o tema e um testemunho através do qual revela que há anos é alvo de ameaças semelhantes a respeito do seu futuro na RTP.

"A clássica escola de debate Uma-Pessoa-Da-RTP-Critica-Mas-Como-Não-Tenho-Resposta-Tento-Virar-Demagogicamente-O-Povo-Contra-Ela-E-Deixar-Ameaça-Para-Quando-Formos-Governo.

Também tenho recebido muito disso aqui no meu estaminé, desde há uns anos", começou por escrever.

"Eu diria que, de facto, já faltou mais para serem governo. Nessa altura, certamente que o P de RTP será o de Parrachita, já que a Maria Vieira, evidentemente, irá apresentar tudo. E a verdade é que, apesar de eu estar potencialmente no desemprego nessa altura, até vou adorar ver isso", terminou, fazendo referência à atriz Maria Vieira, que se assume como militante e defensora do partido Chega.

Nuno Markl, recorde-se, colabora há vários anos com a RTP [Rádio e Televisão de Portugal], o único canal público de televisão em Portugal. O humorista é atualmente coapresentador do programa 'Taskmaster Portugal', que faz parte da grelha da RTP1. Markl conduz o formato de sucesso ao lado de Vasco Palmeirim, rosto principal do programa que recebe convidados famosos para levarem a cabo os mais peculiares e hilariantes desafios.

Como começou a polémica entre Catarina Furtado e Rita Matias?

Rita Matias deu uma entrevista recente ao programa 'Facto Político', da SIC Notícias, cujas declarações deram origem a uma peça do jornal Expresso que destacava a sua opinião sobre o que aconteceu recentemente em Loures - a demolição de barracas no bairro do Talude.

Catarina Furtado não ficou indiferente às declarações e manifestou através das redes sociais o seu desagrado.

"Não sabe do que fala. Só sabe que não gosta de certas pessoas e que lhes quer mal. Das primeiras lições que digo aos meus filhos: não falem do que não sabem porque é perigoso, feio. Ignorante duas vezes e mau", disse a apresentadora.

Confrontada com as críticas, Rita Matias resolveu reagir através de um vídeo no qual retribuí o uso da palavra ignorante e condenou o ordenado que Catarina Furtado recebe na RTP1.

"[...] Nós sabemos que o salário da Catarina é cerca de 15 mil euros por mês. Pagos por quem? Pelos contribuintes portugueses! Isto sim parece-me profundamente indecente e imoral, porque não reconheço no trabalho da Catarina uma necessidade de tal para ter este valor", apontou a deputada.