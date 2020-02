4. Fomentam a biodiversidade

Ao respeitar o equilíbrio da natureza e o ambiente saudável, a agricultura biológica fomenta a biodiversidade global dos ecossistemas agrícolas, o equilíbrio entre a agricultura e a floresta e as rotações de culturas.

5. São ecológicos e sustentáveis

O produtos biológicos promovem a interação zelosa do homem com os solos, plantas e animais, garantindo a sua sustentabilidade. Na agropecuária biológica apenas são utilizadas práticas naturais não nocivas para o meio ambiente.

6. Têm maior concentração de nutrientes

Embora não aconteça com todos os nutrientes, os alimentos de origem biológica tendem a ter uma maior concentração de vitaminas. O conteúdo de vitamina C em frutas e legumes biológicos é superior quando comparado com produtos não biológicos, por exemplo. Em termos de peso, pode concluir-se que os alimentos biológicos têm geralmente uma maior concentração de nutrientes.

7. São seguros

Por não conterem quaisquer químicos, aditivos, corantes ou conservantes, os produtos biológicos são totalmente naturais e por isso considerados seguros do ponto de vista da saúde alimentar.

8. Estimulam as zonas rurais

Ao escolher produtos de origem biológica está a estimular a agropecuária tradicional. Tal contribui para a criação de mais postos de trabalho e de melhores condições de vida nas zonas rurais, restituindo a dignidade dos agricultores e a valorização das explorações agrícolas adaptadas à escala humana.