A família real britânica está de luto. Morreu Katharine Worsley, duquesa de Kent, aos 92 anos. A notícia foi confirmada pelo Palácio de Buckingham.

"É com profunda dor que o Palácio de Buckingham anuncia a morte de sua alteza real, a Duquesa de Kent.

Sua alteza real faleceu pacificamente ontem à noite no Palácio de Kensington, rodeada pela sua família", começa por ler-se num comunicado oficial divulgado publicamente pela casa real.

"O rei e a rainha e todos os membros da família real juntam-se ao duque de Kent, os seus filhos e netos para lamentar a sua perda e recordar com carinho a devoção da vida da duquesa a todas as organizações às quais ela estava associada, a sua paixão pela música e a sua empatia pelos jovens", completaram.

No Palácio de Buckingham, a bandeira foi hasteada a meia-haste, em sinal de luto, logo após o anúncio da morte da duquesa. O anúncio formal será emoldurado e será posteriormente colocado nas grades do palácio.

Será disponibilizado nos próximos dias um livro de condolências online e os detalhes detalhes das cerimónias fúnebres oportunamente revelados, adianta a Sky News.

O casamento com o príncipe Eduardo que quase acabou em divórcio

Katharine Worsley era casada com o príncipe Eduardo, duque de Kent, primo da rainha Isabel II. Tinha-se tornado o membro vivo mais velho da família real após a morte da rainha Isabel II em 2022. Completaria 93 anos a 22 de fevereiro de 2026.

O casamento dos duques de Kent ocorreu numa grande cerimônia na Catedral de York, em 1961. Da união resultaram três filhos, George, Helen Windsor e Nicholas Windsor.

Em 1975, Katharine sofreu um enorme desgosto ao ver-se obrigada a interromper a gravidez por ter contraído rubéola durante a gestação. Dois anos depois, novo golpe a afetar a duquesa, deu à luz um filho que morreu na gestação, Patrick.

O casamento com o duque de Kent ficou marcado por anos conturbados, nos quais o casal esteve separado. O divórcio acabou por nunca ser oficializado.

A aproximação deu-se depois de Eduardo sofrer um derrame em 2013, o que levou sua esposa a voltar para sua casa no Palácio de Kensington.

O príncipe Eduardo, duque de Kent, primo da rainha Isabel II, recorde-se, tem atualmente 89 anos.

O raro comunicado público em 2024

A duquesa mantinha-se afastada da exposição pública desde que abandonou os deveres reais, em 1996. Como prova da sua forte ligação à música e ao ensino, Katharine optou por deixar os deveres reais para passar mais de uma década a ensinar música numa escola primária em Hull.

Fez em fevereiro de 2024 um raro comunicado público relacionado, claro está, com a suas duas grandes paixões: a música e o ensino.

Em 2004, a duquesa fundou a Future Talent com Nicholas Robinson, que ajuda jovens músicos sem possibilidades financeiras a construir uma carreira. A associação juntou-se em 2024 ao Coro Infantil Nacional do Reino Unido para apoiar um novo grupo de músicos.

A propósito da iniciativa, a duquesa emitiu um raro comunicado: "Estou muito feliz em testemunhar a união entre o Future Talent e o Coro Infantil Nacional do Reino Unido nesta importante iniciativa. Esta parceria abraça o espírito de inclusão e acessibilidade com o compromisso em nutrir os talentos musicais do futuro".