Foi no dia 1 de agosto que o neto mais velho da falecida rainha Isabel II, Peter Philips, revelou que vai casar-se pela segunda vez.

O anúncio do noivado com Harriet Sperling, enfermeira do NHS, chegou após um ano de namoro.

"O Sr. Peter Phillips, filho de Sua Alteza Real a Princesa Ana e do Capitão Mark Phillips, e a Sra. Harriet Sperling, filha do falecido Sr. Rupert Sanders e da Sra. Mary Sanders de Gloucestershire, confirmaram hoje o noivado. Ambas as famílias foram informadas em conjunto sobre o anúncio e ficaram encantadas com a maravilhosa notícia do noivado. Suas Majestades, o rei e a rainha, o príncipe e a princesa de Gales, foram informados", pode ler-se num comunicado que foi emitido na altura em que deram a conhecer ao mundo a grande novidade, referindo que ainda não há uma data oficial para o enlace.

Peter Philips, recorde-se, é pai de duas meninas, Savannah e Isla, que nascem da relação com a ex-mulher do neto de Isabel II, Autumn Kelly. O ex-casal deu o nó em 2008 e anunciou a separação em fevereiro de 2020. O divórcio ficou finalizado em junho de 2021.

Encontro dos irmãos William e Harry?

Após a notícia do noivado de Peter Philips, a imprensa internacional avança com novas curiosidades sobre este dia que, apesar de ainda não estar marcado, espera-se que seja o momento do reencontro dos irmãos William e Harry.

É possível que os filhos do rei Carlos III e da falecida princesa Diana marquem presença no casamento do primo mais velho. Até porque os primos cresceram juntos.

No entanto, nos últimos anos, as tensões entre William e Harry têm afetado a dinâmica da família real e a última vez que os irmãos foram vistos com o primo em público foi no funeral da rainha Isabel II e do príncipe Philip.

Mas se só um dos irmãos marcar presença no casamento de Peter, a escolha será William. Isto porque a relação de Harry com a família real tem estado 'fria' desde que o príncipe e a mulher, Meghan Markle, deixaram o núcleo sénior da realeza em 2020.

E esta não seria a primeira vez que o príncipe Harry faltaria a um casamento. Em junho do ano passado, o duque de Sussex não viajou até ao norte de Inglaterra para o enlace do amigo Hugh Grosvenor, o Duque de Westminster, e Olivia Henson.

Apesar de ter sido convidado, as pessoas envolvidas entenderam que seria difícil Harry comparecer devido ao facto de Harry não ter direito à proteção policial - uma medida que foi tomada após ter deixado os seus deveres reais. Já o príncipe William e a prima, a princesa Eugenie, não faltavam ao casamento.

