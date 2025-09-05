Lembra-se de Diogo Semedo, o jovem de 19 anos que ficou em segundo lugar no 'Secret Story 6'? Nove anos depois de ter terminado a experiência no reality show da TVI, o alentejano reapareceu publicamente.

Diogo Semedo, agora com 28 anos, entrou no programa como o segredo: "Sou campeão nacional de atletismo". Conquistou tudo e todos com a sua simplicidade, sotaque carregado e animação.

Na manhã de quinta-feira, 4 de setembro, marcou presença no programa 'Dois às 10', da TVI, para recordar esta experiência única.

"Tinha 19 anos, vinha de Elvas, aquelas pessoas falavam de coisas que eu nem sequer conhecia", confessou, assumindo que teve dificuldade em criar ligações e integrar-se nas primeiras semanas.

O que mudou na vida de Diogo Semedo após o 'Secret Story'?

"Nunca fui para ser famosos, tanto que saí e nunca mais ninguém soube nada de mim", assegurou, explicando que prometeu à mãe logo após ter abandonado o programa que ia terminar a faculdade.

Diogo cumpriu a promessa, foi convidado para entrar em 'O Reencontro' mas recusou por estar em época de exames. Assim que começou o segundo semestre, voltou às aulas e deixou de fazer presenças para dedicar-se completamente aos estudos.

"Assim que começou o semestre, deixei de fazer presenças, rejeitei tudo, e comecei a estudar. Fiz logo o segundo semestre desse ano. Acabei a licenciatura, ainda fiz uma pós-graduação na Faculdade de Direito e fiz um mestrado no ISCAL."

Terminados os estudos, Diogo trabalhou na consultadoria de uma empresa internacional e num banco até que decidiu rumar a Madrid.

"Fui para Madrid em busca de uma aventura. Cheguei a Madrid sozinho, não tinha amigos", contou, explicando que vive em Espanha há três anos e por lá trabalha na gestão de um grupo de hotéis.

Os amigos que ficaram do 'Secret Story 6'

"Adorei estar lá dentro, não me arrependo de ter entrado", é desta forma que Diogo Semedo lembra a experiência vivida no 'Secret Story 6'.

Quanto aos amigos que 'trouxe' do programa, o jovem alentejano contou que fala com alguns antigos participantes da sua edição mas apenas Cristiana Jesus e Cláudio Alegre se tornaram amigos para a vida. Aliás, Diogo diz mesmo que o casal é dos seus melhores amigos.

Diogo chegou à final ao lado de Helena Isabel Patrício, que viria a ser a grande vencedora da sexta edição do reality show. Porém, com a jurista e antiga comentadora da TVI não existiu nunca qualquer proximidade.

"A última vez que falei com a Helena foi dentro da casa, há nove anos", assumiu, por fim.

Espreite a galeria para ver ao detalhe como mudou Diogo Semedo ao longo de nove anos. As imagens mostram o incrível antes e depois do jovem alentejano.