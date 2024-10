A duquesa de Kent fez uma rara aparição na companhia do marido, o duque de Kent, para uma homenagem especial à porta do Palácio de Kensington a propósito do aniversário do marido (que completou 89 anos), esta quarta-feira, dia 9 de outubro.

Katharine, de 91 anos, foi fotografada numa cadeira de rodas junto à residência Wren House enquanto observavam a atuação de três tocadores de gaita de foles dos Royal Scots Dragoon Guards.

Vale notar que desde que abandonou os compromissos públicos oficiais, em 1996, que a duquesa se tem mantido bastante discreta, raramente surgindo em público.

A duquesa, de que era professora de música, foi uma das fundadoras da Future Talent, associação que ajuda jovens talentos musicais sem possibilidades financeiras a construírem uma carreira.

A última aparição pública de Katharine aconteceu no casamento de Harry e Meghan Markle, em 2018.

Casada com Edward, duque de Kent, desde 1961, esta é mãe de três filhos - George, conde de Santo André, Helen Taylor e Nicholas Windsor.