O mundo da moda chora a morte do estilista italiano Giorgio Armani que partiu esta quinta-feira aos 91 anos, "rodeado pelos seus entes queridos".

A modelo Sara Sampaio não esqueceu o contributo e a importância que o criador de moda teve para a sua carreira e partilhou uma story de jeito de homenagem.

"Fiquei muito triste ao saber da morte do Sr. Armani. Tive a honra de trabalhar com ele e vestir as suas criações várias vezes", começou por revelar a manequim.

"Devo-lhe grande parte da minha carreira. Ele foi uma grande inspiração, um ícone e fará muita falta. Até hoje, alguns dos meus looks favoritos que já usei foram dele. Envio o meu amor à família Giorgio Armani e à Roberta, o meu coração está com vocês", escreveu a modelo portuguesa.

© Instagram - Sara Sampaio

Também Victoria Beckham prestou uma homenagem ao colega de profissão. A mulher de David Beckham partilhou uma foto ao lado do designer e escreveu as seguintes palavras:

"O mundo da moda perdeu uma verdadeira lenda como o Giorgio Armani, um designer visionário cujo legado viverá para sempre. Sinto-me honrada por tê-lo chamado de amigo", revelou a antiga cantora.

Cauã Reymond publicou uma galeria de fotos onde aparece ao lado do estilista italiano e fez questão de mencionar a importância que este teve no mundo da moda.

"Hoje despedimo-nos de um mestre. Triste com a partida de Giorgio Armani. Trabalhámos juntos alguns anos e sempre foi um aprendizado. A moda celebra a sua história", escreveu o ator brasileiro.

A história e a vida de Giorgio Armani

Giorgio Armani nasceu a 11 de julho de 1934 na província de Placência no norte da Itália. Chegou a frequentar o curso de medicina na Universidade de Milão, fez parte do exército italiano e foi ainda vendedor de uma loja.

Em 1960 começou a carreira no mundo da moda ao tornar-se designer da marca Nino Cerutti, onde ficou dez anos. Nos anos 70 decidiu seguir em nome próprio. Com o amigo Sergio Galeotti, fundou a Armani em 1975 e as suas criações minimalistas, elegantes e sofisticadas conquistaram cada vez mais público.

Conseguiu criar linhas diferentes dentro da sua marca como a Armani Privé, a Emporio Armani e a Armani Exchange, que apresentam artigos diferentes para públicos distintos.

Numa entrevista à revista Harper’s Bazaar, em 2010, Armani falou do que é para si o verdadeiro conceito de moda.

"A chave, para mim, é fazer roupas à prova do envelhecimento, criadas para serem mais elegantes do que responder ao apelo de moda, que sejam relevantes durante anos em vez de meses. As pessoas deveriam investir em algo que tem valor e durabilidade", confessou.