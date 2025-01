Nicholas Galitzine acaba de se juntar à família Armani ao ser nomeado embaixador global das fragrâncias Emporio Armani. No seu primeiro projeto para marca italiana, o jovem ator foi escolhido para ser o rosto da nova fragância masculina Stronger With You Parfum.

Esta novidade é descrita pela marca como uma “fragrância fougère amadeirada e de couro” que transborda sensualidade. A perfumista Cécile Matton apostou na pimenta rosa, lavanda e canela que, entre outras notas, se juntaram à castanha açucarada e à baunilha bourbon criando um aroma intenso e sofisticado, cujas matérias-primas foram obtidas de forma ética e responsável.

Para este lançamento para homem que vai chegar às lojas este mês, o criador de moda Giorgio Armani aliou-se ao talento, charme e sensualidade de Nicholas Galitzine que, para si, é a personificação dos valores da maison criada por si na década de 1970.

“Nicholas é um ator de versatilidade notável. O que mais me impressiona nele é o seu olhar profundo, intenso e magnético. Vejo-o como o homem perfeito para incorporar a energia e a força desta fragrância”, disse o estilista em comunicado sobre a sua escolha.

Os tons âmbar deste perfume são transportados para a campanha publicitária que ficou a cargo de Jonathan Alric, onde o ator surge a dançar em ambiente de discoteca ao som de um dos temas mais icónicos da banda britânicna Underworld, “Born Slippy”.

“É um privilégio representar a energia jovem e o estilo icónico da fragrância Emporio Armani”, revelou o ator Nicholas Galitzine, de 30 anos, sobre este desafio profissional. “Stronger With You é uma fragrância quente. É um perfume doce mas sensual.”

O perfume Stronger With You de Emporio Armani vai estar à venda no fim de janeiro.