Inspirada pela liberdade e leveza do voo, representadas pela asa estilizada do seu logotipo, a Gisada aposta em fragâncias que procuram combinar composições marcantes e elegantes com ingredientes da mais alta qualidade. Cada detalhe é cuidadosamente trabalhado, desde a pirâmide olfativa até ao design sofisticado dos frascos, com o propósito de proporcionar uma experiência positiva.

Os valores por detrás de cada perfume

Cada fragância deve ser única, precisa e equilibrada. Atemporais, as criações procuram captar emoções e histórias de forma a oferecerem uma fusão perfeita de sensualidade, frescor e sofisticação. A busca pela perfeição reflete-se na alta concentração de óleos de fragrância e nos rigorosos testes de qualidade.

"Combinamos a tradição suíça com inovação para oferecer fragrâncias que emocionam e inspiram. Mostrar a nossa arte ao mundo é o que nos motiva diariamente", afirma Arben Ademi, CEO da Gisada, em comunicado.

Presença global

Com uma distribuição em 79 países, incluindo Europa, Ásia, África e Emirados Árabes Unidos, a Gisada deixou a sua marca em todo o mundo. É destaque em retalhistas de prestígio como a DOUGLAS e em lojas duty-free em aeroportos, além de figurar nas ofertas de companhias aéreas de renome como Swiss, Lufthansa e Emirates. No seu país de origem, as suas fragrâncias são bestsellers e conquistaram reconhecimento como um símbolo da perfumaria suíça.

Colaboração com perfumistas de renome

Andreas Wilhelm, Lucas Sieuzac e Mark Buxton são alguns dos talentos que já colaboraram com esta marca suíça.

Descubra o universo de fragâncias da Gisada

Titanium: poder e elegância para Eles

Lucas Sieuzac, conhecido pela capacidade de traduzir emoções em fragrâncias, é o perfumista responsável pela criação de Titanium by Gisada. Com um portefólio impressionante que inclui composições luxuosas e vanguardistas, mistura técnicas tradicionais com influências modernas. As suas criações contam histórias e transportam os sentidos para um mundo cheio de inspiração e elegância. A abordagem de Lucas à criação de perfumes está fundamentada na crença de que o cheiro é um meio para partilhar emoções e que as memórias pessoais podem ser capturadas na fragrância.

O Titanium nasce a pensar no homem moderno que transcende os limites das fragrâncias comuns. As notas distintas de madeira e âmbar esperam personificar a confiança e a ambição de um indivíduo que define o seu próprio caminho. É para os que transformam visões em realidade com uma confiança.

Titanium – Eau de Parfum

Nota de topo: Pimenta Rosa, Artemísia, Sálvia, Cardamomo

Nota de coração: Lavanda, Cedro, Couro, Canela, Sândalo

Nota de base: Íris, Baunilha, Tonka, Patchouli ou Oriza, Bálsamo de Abeto

PVP: 50 ml/95,00 Euros | 100 ml/135,00 Euros

Ambassador Men: charme atemporal e sofisticação moderna

Andreas Wilhelm, responsável pela criação de Ambassador Men, possui um dos melhores "narizes" da Suíça e destaca-se desde criança pelo seu olfato apurado. O perfumista suíço tem mais de 10.000 aromas na sua mente e a capacidade de invocar fragrâncias puramente da sua imaginação. É um espírito livre, conhecido pelos seus métodos não convencionais. Andreas encara a paleta do perfumista como uma ferramenta criativa - uma máquina de escrever que conta histórias e um piano que cria melodias que emocionam. Tem uma paixão por ingredientes naturais e práticas sustentáveis.

A Ambassador Men é campeã de vendas e ideal para os homens que enfrentam todos os desafios com confiança. O perfume mistura elegância e arte para proporcionar uma sensação refrescante e revigorante com as suas notas de maçã e mandarina verde. O cardamomo e as folhas de violeta acrescentam um toque de calor oriental. No seu coração encontra- se uma mistura de lavanda, peónia e patchouli, reforçada por manga e pimenta preta. Uma combinação que emana sofisticação e deixa uma sensação duradoura em qualquer ocasião.

Ambassador Men - Eau de Parfum

Nota de topo: Tangerina verde, Maçã, Cardamomo, Violeta

Nota de coração: Lavanda, Pimenta Preta, Peónia, Patchouli, Manga

Nota de base: Vetiver, Âmbar, Baunilha, Musgo, Teca

Preço: 50 ml/85,00 Euros | 100 ml/115,00 Euros

Ambassadora: fragrância feminina intensamente duradoura

Andreas Wilhelm começou a sua carreira na indústria em 1993 e em 2008 estabeleceu o seu próprio estúdio olfativo, o que lhe permitiu seguir plenamente a sua paixão pela perfumaria. Atualmente, é um perfumista de renome e traz uma visão profissional, informada e criativa a cada nova e luxuosa criação de Eau de Parfum. No que diz respeito à realização de experiências olfativas personalizadas, Andreas e a sua equipa são parceiros fiáveis e cheios de recursos. Entre as suas criações encontra-se a fragrância Ambassadora by Gisada.

Esta fragrância feminina é discreta, mas intensa. Perfeita para mulheres que chamam a atenção pela elegância sem esforço. É a companheira ideal para todas as ocasiões. A sensação inicial de Ambassadora é de uma frescura frutada e arejada, com a combinação de tangerina e mirtilo com pimenta rosa e folhas verdes de violeta. Com o passar do tempo, as notas florais ganham protagonismo: a flor de laranjeira, a frésia e o jasmim, juntamente com a madeira de caxemira, conferem à fragrância um tom elegante e sensual. Por fim, Ambassadora revela a sua profundidade rica e luxuosa. O vetiver, o sândalo e o almíscar proporcionam um aroma quente e terroso, enquanto a doçura do açúcar em pó e uma pitada de baunilha proporcionam um acabamento delicado e extravagante. Os frascos, com os seus detalhes em vermelho profundo e dourado, realçam o perfil elegante do perfume.

Ambassadora – Eau de Parfum

Nota de topo: Tangerina, Pimenta Rosa, Mirtilo, Folhagem

Nota de coração: Flor de Laranjeira, Frésia, Jasmim, Madeira de Caxemira

Nota de base: Vetiver, Baunilha, Sândalo, Almíscar, Açúcar em Pó

PVP: 50 ml/85,00 Euros | 100 ml/115,00 Euros