No Dia da Mãe, cada detalhe importa. Mais do que um gesto simbólico, oferecer um presente é uma forma de agradecer, cuidar e valorizar quem sempre esteve presente. Das fragrâncias que evocam memórias às soluções de beleza que unem tecnologia e design, reunimos sugestões que refletem o amor e a atenção que queremos retribuir neste dia tão especial.

Dyson Beauty – Edição Jasper Plum

Para celebrar o Dia da Mãe, a Dyson apresenta uma edição especial da sua linha de beleza com uma nova e elegante cor: Jasper Plum. Inspirada na pedra preciosa jaspe, esta coleção simboliza força, cuidado e a beleza dos momentos em família. Um presente sofisticado que une inovação tecnológica com um design de luxo, perfeito para a mãe que adora cuidar de si.

Ideal para: mães modernas que valorizam beleza e performance.

Porque oferecer: é mais do que um presente. É um statement de carinho e admiração.

Guerlain – Abeille Royale Youth Watery Oil Serum

A Guerlain reinventou um dos seus ícones com o novo Abeille Royale Youth Watery Oil Serum. Enriquecido com três tipos de mel da abelha negra, este sérum ativa os mecanismos naturais de reparação da pele, promovendo uma tez visivelmente mais luminosa e preenchida. Uma experiência sensorial e eficaz que transforma a rotina de beleza num verdadeiro ritual de cuidado.

Ideal para: mães que adoram skincare premium e resultados visíveis.

Como usar: agitar, aquecer entre as mãos, aplicar do centro para fora e terminar com movimentos ascendentes.

Preço: 144€ (frasco de 50ml)

Dolce & Gabbana Beauty – Elegância Mediterrânica em cada detalhe

Este Dia da Mãe, surpreende com um presente que reflete luxo, personalidade e feminilidade. A linha de maquilhagem Dolce & Gabbana Beauty combina tradição italiana com inovação, resultando em produtos sofisticados que celebram a beleza natural da mulher.

Entre os destaques da coleção primavera/verão 2025, encontramos tons inspirados em flores e pedras preciosas, texturas leves e fórmulas enriquecidas com ingredientes naturais:

Everkiss Liquid Lip – batom líquido com acabamento soft-matte, em tons irresistíveis de nude, rosa e vermelho.

– batom líquido com acabamento soft-matte, em tons irresistíveis de nude, rosa e vermelho. Eye Dare You Palette – paleta com 12 sombras em acabamentos mate, metálico e glitter biodegradável.

– paleta com 12 sombras em acabamentos mate, metálico e glitter biodegradável. Blueberry Nutri-Tint – base leve com extrato de mirtilo, que hidrata e ilumina.

– base leve com extrato de mirtilo, que hidrata e ilumina. Mint Oil Lip Plumper – gloss volumizador com óleo de hortelã, para lábios suaves e hidratados.

– gloss volumizador com óleo de hortelã, para lábios suaves e hidratados. Everfull XL Mascara – máscara resistente até 35h com efeito volume e curvatura.

Ideal para: mães que gostam de maquilhagem de alta qualidade e com um toque de extravagância.

Dica: Escolhe uma combinação de batom e máscara para criar um coffret personalizado e luxuoso.

Disponível no site oficial Dolce & Gabbana Beauty e em perfumarias selecionadas.

Givenchy – Prisme Libre Glow Serum Foundation

A Prisme Libre Glow Serum Foundation da Givenchy é uma base híbrida que alia o melhor da maquilhagem e cuidados com a pele. Com uma textura leve e luminosidade natural, ela proporciona 24 horas de brilho e uma cobertura suave que realça a tez. A fórmula contém ácido hialurónico micro, que hidrata profundamente, e a exclusiva Prismatic Light Technology, que suaviza a pele enquanto corrige imperfeições cromáticas.

Ideal para: mães que procuram uma maquilhagem que cuida da pele enquanto oferece um acabamento luminoso e radiante.

Como usar: aplicar uma pequena quantidade e espalhar uniformemente sobre o rosto, utilizando um pincel ou os dedos.

Preço: 61,03€ (frasco de 30ml)

Shiseido – Ginza Datura Eau de Parfum

Shiseido Ginza Datura Eau de Parfum créditos: Divulgação

A Ginza Datura Eau de Parfum da Shiseido é uma fragrância hipnótica e misteriosa, inspirada na efémera flor Datura, que floresce à noite e desaparece com a luz do amanhecer. Com a assinatura olfativa da perfumista Karine Dubreuil, esta criação encapsula as notas mais puras da Datura utilizando a tecnologia “headspace”, criando uma sensação de profundidade e sensualidade. O aroma é um vibrante bouquet floral, com toques quentes de ylang-ylang e madeiras preciosas como o sândalo, que se intensificam à medida que a fragrância entra em contacto com a pele.

Ideal para: mães que apreciam fragrâncias únicas, misteriosas e sofisticadas, que evocam a beleza do efémero.

Como usar: aplicar nos pontos de pulsação como o pescoço, pulsos e nuca, para uma experiência olfativa intensa e hipnótica.

Preço: 63,87€ (frasco de 30ml), 95,38€ (frasco de 50ml), 130,86€ (frasco de 90ml)

Dior – Coleção Glowmania primavera 2025

A Dior apresenta a sua nova e exclusiva Coleção Glowmania, uma edição limitada que captura a essência luminosa da primavera. Criada por Peter Philips, Diretor Criativo e de Imagem da Dior Makeup, esta coleção reflete tons pastéis e brilhantes, inspirados no icónico Dior Addict Lip Glow, para iluminar cada momento com um toque de glamour. A atriz e manequim Deva Cassel, filha de Mónica Bellucci e Vincent Cassel, é o rosto principal da campanha, transmitindo a luminosidade e a elegância divertida que a coleção exala.

Desta coleção, podemos esperar:

Olhos que Brilham: A paleta Diorshow 5 Couleurs em 623 Peachmania e 812 Pinkmania, com tons cintilantes de coral, rosa, azul e dourado. Um acabamento suave e luminoso perfeito para qualquer ocasião.

A paleta Diorshow 5 Couleurs em 623 Peachmania e 812 Pinkmania, com tons cintilantes de coral, rosa, azul e dourado. Um acabamento suave e luminoso perfeito para qualquer ocasião. Lábios Luminosos: O novo Dior Addict Lip Maximizer disponível em cinco tonalidades, incluindo o iridescente 082 Glowmania e o vibrante 206 Peachmania . Estes glosses não só hidratam, mas também aumentam o volume dos lábios e proporcionam 24 horas de hidratação e brilho espelhado.

O novo disponível em cinco tonalidades, incluindo o iridescente e o vibrante . Estes glosses não só hidratam, mas também aumentam o volume dos lábios e proporcionam 24 horas de hidratação e brilho espelhado. Glow Natural: O Dior Forever Couture Luminizer regressa com um novo tom pastel, 003 Lilacmania , criando um brilho suave e luminoso, ideal para completar o look de primavera.

O regressa com um novo tom pastel, , criando um brilho suave e luminoso, ideal para completar o look de primavera. Unhas Perfeitas: Para unhas frescas e cintilantes, o Dior Vernis em 173 Pinkmania e 008 Bluemania, ou o Crème Abricot, que fortalece e suaviza as unhas.

Ideal para: mães que adoram brilhar com looks frescos e luminosos, aproveitando a versatilidade de tons pastel para qualquer ocasião.

Como usar: complete o seu look de primavera com produtos de alta performance, desenhados para iluminar e destacar a sua beleza natural.

Preço:

Diorshow 5 Couleurs (Limited Edition) – 72€

Dior Forever Couture Luminizer (Limited Edition) – 58€

Dior Addict Lip Maximizer (Limited Edition) – 44€

Dior Vernis (Limited Edition) – 32€

Roger & Gallet – Coleção Vanille Soleil

A Roger & Gallet acaba de lançar a sua nova e radiante Coleção Vanille Soleil, uma fragrância fresca, alegre e de espírito livre. Enriquecida com notas vibrantes de verão e acordes mediterrânicos, esta baunilha surpreende com uma nova dimensão de frescor, sendo perfeita para as mães que adoram se envolver em fragrâncias luminosas e cativantes.

A coleção inclui uma variedade de produtos essenciais para criar uma experiência de bem-estar envolvente, desde a Água Perfumada de Bem-estar até os Sabonetes de alta qualidade, todos desenvolvidos com ingredientes naturais meticulosamente selecionados.

Produtos desta coleção:

Água Perfumada de Bem-estar (100ml) – Uma fragrância alegre e cativante que desperta o frescor do verão com cada aplicação.

Preço: 39,90€ (100ml) | 21,50€ (30ml)

Gel de Duche de Bem-Estar (200ml) – Proporciona uma limpeza suave enquanto deixa a pele perfumada com as notas vibrantes da Vanille Soleil.

Preço: 8,30€

Creme de Mãos (30ml) – Um creme de mãos hidratante que mantém as mãos suaves e perfumadas ao longo do dia.

Preço: 6,10€

Leite de Corpo e Bem-Estar (250ml) – Enriquecido com extratos de plantas, oferece hidratação profunda, deixando a pele fresca e energizada.

Preço: 14,90€

Sabonetes Roger & Gallet (100g) – Sabonetes redondos, feitos com um know-how tradicional, ricos em ácidos gordos e perfumados de forma delicada.

Preço: 6,90€ (100g) | 17,50€ (Caixa de 3 sabonetes)

Ideal para: mães que adoram fragrâncias frescas e naturais, que buscam bem-estar e um toque de sofisticação em sua rotina diária.

Como usar: incorpore a coleção Vanille Soleil ao seu ritual de cuidados diários, desde o banho até o cuidado com as mãos e o corpo.

RINGANA – Edições limitadas para o Dia da Mãe

A RINGANA, marca austríaca de cosmética vegana e sustentável, celebra o Dia da Mãe com duas edições limitadas que procuram realçar a beleza natural das mães e proporcionar-lhes momentos de cuidado e bem-estar. Com amor, resiliência e dedicação, as mães merecem o melhor, e estes produtos foram desenvolvidos a pensar nelas.

FRESH Eye Serum Brightening – Este sérum revitalizante para os olhos combate os sinais de cansaço e ilumina o contorno dos olhos, proporcionando uma sensação de frescor e leveza. Formulado com princípios ativos iluminadores e descongestionantes, as partículas brilhantes disfarçam as olheiras, deixando um acabamento suave e radiante. A combinação de elastómeros naturais, ácido hialurónico e peptídeos hidrata e alisa a pele, promovendo um olhar mais jovem e revigorado.

Ideal para: mães que desejam um olhar fresco e iluminado, livre de olheiras.

Como usar: aplicar uma pequena quantidade no contorno dos olhos e massajar suavemente para hidratar e iluminar a zona.

Preço: 48,50€ (15ml).

FRESH Sunscreen Shine SPF 25 – A proteção solar nunca foi tão luxuosa. Esta edição limitada proporciona à pele um brilho dourado delicado, ao mesmo tempo que a protege contra os raios UVA e UVB. A fórmula à prova de água, com óxido de zinco mineral, garante uma proteção eficaz sem nanopartículas. Os extratos naturais de laranja e curcuma não só protegem contra a radiação UV, como também nutrem a pele, conferindo-lhe um aspeto radiante e saudável.

Ideal para: mães que desejam proteção solar eficaz e um brilho natural ao longo do dia.

Como usar: aplicar generosamente na pele antes da exposição solar e reaplicar conforme necessário.

Preço: 48,80€ (200ml).

Elizabeth Arden – White Tea Eau Lilac

O White Tea Eau Lilac da Elizabeth Arden é uma fragrância que combina a suavidade das flores de lilás francesas com a elegância serena da linha White Tea. Uma criação delicada e sofisticada, pensada para a mulher contemporânea que aprecia frescor, leveza e um toque emocional.

A fragrância se abre com uma explosão de notas frescas e cítricas, como o jasmim sambac, chá branco e tangerina italiana, oferecendo uma primeira impressão vibrante e revigorante. O coração floral e sofisticado é composto por lilás francês, glicínia e íris malva, que adicionam uma profundidade sutil e elegante. Por fim, a base traz aconchego com madeiras brancas, feijão tonka e almíscar, criando uma sensação de serenidade e paz que se prolonga ao longo do dia.

Ideal para: mulheres que buscam uma fragrância elegante e emocional, perfeita para o dia a dia.

Preço:

100 ml – 63,03€

50 ml – 49,81€

30 ml – 33,55€

Gisada Switzerland – Ambassadora, a fragrância da feminilidade

Neste Dia da Mãe, celebre a ternura, a força e a elegância feminina com Ambassadora, a fragrância luxuosa da Gisada Switzerland, criada pelo prestigiado perfumista Andreas Wilhelm. Mais do que um perfume, Ambassadora é um gesto de carinho, uma forma de dizer “conheço-te, admiro-te e celebro-te”.

Com uma composição olfativa rica e envolvente, este perfume é ideal para mães que gostam de deixar uma marca discreta, mas inesquecível. Uma fragrância que combina frescura, sofisticação e calor, refletindo a personalidade única de quem a usa.

Notas da fragrância:

Topo: tangerina, mirtilo, pimenta rosa e folhagem

Coração: flor de laranjeira, frésia, jasmim e madeira de caxemira

Base: vetiver, sândalo, almíscar, baunilha e açúcar em pó

Ideal para: mães elegantes, determinadas e com brilho natural.

Onde encontrar: em gisada.com, perfumarias Douglas, lojas duty-free ou a bordo de companhias como Swiss, Lufthansa e Emirates.

Preço: 85€ (50 ml) | 115€ (100 ml)

Granado – Perfumery Trio + Case

Neste Dia da Mãe, celebre com o Perfumery Trio + Case da Granado — um conjunto sofisticado, sustentável e repleto de memórias olfativas inesquecíveis. Cada fragrância evoca uma faceta distinta da feminilidade, tornando este trio o presente ideal para mães sofisticadas, vibrantes e únicas.

Inclui:

• Esplendor – Perfume elegante e envolvente, perfeito para noites sofisticadas e dias frios.

• Fervo Intenso – Aroma forte e vibrante, com notas licorosas de cachaça e um toque quente de mirra e sândalo.

• Boémia – Com notas de tabaco e couro, cria um perfume sofisticado e intenso, perfeito para transmitir força e carisma.

Além disso, este trio inclui também fragrâncias únicas com um toque especial de tropicalidade:

Inclui também:

• Époque Tropical – Uma combinação ideal da perfumaria clássica francesa com a tropicalidade brasileira, com notas cítricas e florais.

• Citrus Brasilis – Uma explosão de frescura inspirada nas laranjeiras, com um toque sofisticado.

• Tropicália – Combina pistácio, especiarias, âmbar e tonka para uma fragrância irreverente e vibrante.

Ideal para: mães que apreciam a diversidade de fragrâncias, de elegantes e frescas a ousadas e sofisticadas.

Extra: Fórmulas com elevada percentagem de ingredientes naturais e processo de maceração artesanal.

PVP: 75€ (conjunto completo de 3 fragrâncias).