O Dia da Mãe é o momento ideal para celebrar com gestos que emocionam. E nada melhor do que escolher um presente que fale diretamente ao coração. Seja com acessórios de moda, tecnologia de ponta, joias com significado ou experiências memoráveis, há uma prenda ideal para cada tipo de mãe: a sofisticada, a prática, a romântica, a criativa, a que adora relaxar ou que não vive sem estilo. Neste guia reunimos sugestões variadas, cheias de intenção, que tornam esta data ainda mais especial.

Musa – Helles Regina e Pack "Essa Mulher"

Neste Dia da Mãe, a Musa Cerveja celebra as mulheres com um presente cheio de simbolismo e sabor: o Helles Regina, uma edição especial criada em colaboração com a Japas Cervejaria do Brasil. Com um rótulo e nome inspirados na icónica Elis Regina, esta Helles Lager com yuzu e casca de laranja é uma homenagem à força e à voz feminina. Uma cerveja artesanal leve e cítrica, desenvolvida exclusivamente por mulheres, para mulheres.

A Helles Lager combina as notas cítricas do yuzu, um fruto nipónico, com a frescura da casca de laranja do Algarve, criando uma experiência única que une influências de Lisboa e São Paulo. A criação foi liderada por Elsa Sousa, cervejeira da Musa, e pelas mulheres da Japas, cervejaria nipo-brasileira.

Para celebrar ainda mais a figura feminina e a força das mulheres, a Musa criou o Pack "Essa Mulher", que inclui:

1 Helles Regina – Helles Lager com Yuzu e Laranja

– Helles Lager com Yuzu e Laranja 1 Frank APA – American Pale Ale

– American Pale Ale 1 Blondie Ale – Blonde Ale

– Blonde Ale 1 Saison O'Connor – Saison

– Saison 1 Erva Prince – Sour com gengibre e erva-príncipe

– Sour com gengibre e erva-príncipe 1 T-shirt "Essa Mulher" – Desenhada pela ilustradora Joana Lourencinho Carneiro, com a flor inspirada na capa do disco "Elis, Essa Mulher".

Ideal para: homenagear mães com sabor e simbologia, com um presente único e cheio de cultura e história.

Preço: 44,00€, com promoção especial de 25,90€

Onde comprar: Disponível na loja online da Musa (encomendas até 2 de maio para entrega a tempo do Dia da Mãe, por levantamento em loja).

Rakuten Kobo – Kobo Libra Colour e Kobo Clara Colour

Neste Dia da Mãe, troque os presentes clássicos por tempo de qualidade, histórias envolventes e viagens literárias inesquecíveis. Com os novos eReaders a cores da Rakuten Kobo — o Kobo Libra Colour e o Kobo Clara Colour —, ofereça momentos só dela, onde quer que esteja: em casa, no jardim ou numa escapadinha.

Com tecnologia E Ink a cores, estes modelos são perfeitos para mães apaixonadas por livros, oferecendo conforto de leitura, praticidade e um toque de cor à experiência de leitura.

Kobo Libra Colour – Ideal para quem gosta de sublinhar, tirar notas e mergulhar em cada detalhe da história.

Ecrã de 7" a cores, compatível com a Kobo Stylus 2, resistente à água, bateria duradoura.

Preço: 239,99 €

Kobo Clara Colour – Leve, compacto e vibrante, com ecrã de 6", luz ajustável ComfortLight PRO e resistência à água.

Perfeito para ler à noite, à chuva ou ao sol.

Preço: 149,99 €

Ideal para: mães que gostam de anotar pensamentos, sublinhar citações ou simplesmente perder-se num bom livro.

Onde encontrar: www.kobo.com

LEGO – Flores que duram para sempre

Surpreenda a sua mãe com flores que não precisam de água, mas que representam todo o carinho e dedicação que ela tem por si. O Grupo LEGO preparou cinco sets exclusivos para celebrar este dia de uma maneira criativa e única.

LEGO Orquídea em Miniatura (10343)

Com 274 peças, este set é ideal para mães que gostam de flores mas não têm tempo para cuidar delas. A Orquídea em Miniatura, em tons terracota, traz a delicadeza das flores sem o trabalho de mantê-las vivas. Perfeita para um toque de elegância em qualquer espaço.

PVP recomendado: 29,99€

LEGO Botanicals Buquê de Flores Cor-de-Rosa Elegante (10342)

Com 749 peças, este buquê traz margaridas, eucalipto, flores de sabugueiro, rosas, orquídeas e muito mais. Um set ideal para construir em família e oferecer um buquê de flores que nunca murcha.

? PVP recomendado: 59,99€

LEGO Botanicals Pequeno Buquê Soalheiro (10347)

Com 373 peças, este set traz craspedias, jacintos-dos-campos, fetos e outras flores primaveris para uma mãe que adora compor arranjos florais.

PVP recomendado: 29,99€

LEGO Icons Flor de Ameixa (10369)

Uma flor sofisticada com um vaso de efeito de madeira, perfeito para dar um toque de glamour a qualquer ambiente.

PVP recomendado: €29,99€

LEGO Icons Buquê de Rosas (10328)

Este set contém 822 peças e recria a beleza das rosas, com diferentes estágios de floração. Ideal para mães que amam rosas e desejam algo mais duradouro e decorativo.

PVP recomendado: 59,99€

LC Fashion Consultancy – A oferta perfeita para o Dia da Mãe

E por que não oferecer algo mais do que flores e guloseimas? Experiências são uma das formas mais afetuosas e especiais de demonstrar o quanto nos importamos. LC Fashion Consultancy, da autoria de Liliana Correia, oferece uma sugestão incrível para tornar este dia inesquecível: um voucher para serviços exclusivos de organização de guarda-roupa e personal styling.

Com um profundo conhecimento do mundo da moda e da forma como ela pode transformar a vida de uma pessoa, a LC Fashion Consultancy dedica-se a ajudar as mães a descobrirem e a realçarem o seu estilo pessoal de maneira única. Os serviços disponíveis incluem desde a organização do guarda-roupa, até ao serviço de personal styling e personal shopper, para dar aquele toque de confiança e autoexpressão.

Ideal para: Mães que querem organizar seu guarda-roupa, atualizar seu estilo ou ainda que buscam transformar a maneira como se vestem no seu dia a dia. Como adquirir: O voucher pode ser adquirido através do email lcfashionconsultancy@gmail.com ou pelo telefone 965158391.

E para tornar o presente ainda mais especial, pode ser acompanhado por um bonito desenho pintado à mão pelos mais novos, tornando o gesto ainda mais pessoal e cheio de carinho.

Grand Bleu Spa – Tratamento “Mother to Be”

E oferecer uma experiência de um tratamento pensado especialmente para as grávidas? O “Mother to Be” do Grand Bleu Spa, localizado no luxuoso Maison Albar – Le Monumental Palace. Este spa de bem-estar oferece um plano de cuidados para garantir o máximo relaxamento e cuidado durante a gravidez, período cheio de transformações emocionais e físicas.

O tratamento Mother to Be (180€/1H30) foi desenvolvido com foco na segurança e bem-estar da mãe e do bebé. Com massagens localizadas para aliviar o cansaço nas pernas e ombros, além de um facial nutritivo com cosméticos suaves, este tratamento proporciona um relaxamento profundo e duradouro. Perfeito para as futuras mamãs que precisam de descansar e se sentir mimadas.

Para as mães que já passaram pela gravidez, o De-Stress (145€/1H ou 185€/1H30) é ideal para induzir um sono reparador e aliviar o stress, enquanto o tratamento Renew (145€/1H ou 185€/1H30) visa aliviar as tensões acumuladas e restaurar o equilíbrio corporal e mental.

Ideal para: Mães grávidas ou mães que precisam de relaxamento profundo e alívio de tensões do dia a dia.

Preço:

Tratamento Mother to Be – 180€ (1H30)

Massagem De-Stress – 145€ (1H) | 185€ (1H30)

Massagem Renew – 145€ (1H) | 185€ (1H30)

Boutique dos Relógios – Campanha “Amor Infinito”

Para antecipar o Dia da Mãe, a Boutique dos Relógios lança a campanha “Amor Infinito”, uma homenagem única à ligação entre mães e filhos. Com um presente verdadeiramente especial e intemporal, a campanha oferece uma ilustração personalizada, criada pela talentosa artista Pavlina, a partir de uma fotografia (formato retrato) dos clientes.

Até 4 de maio, todas as compras iguais ou superiores a 190 euros (em loja física ou online) dão direito a uma ilustração exclusiva, entregue diretamente em casa, como uma forma de transformar memórias em arte e proporcionar um presente cheio de significado.

Como participar:

Realize uma compra no valor de 190€ ou superior. Envie uma fotografia com a sua mãe (formato retrato), o comprovativo de compra e os dados pessoais para o email passatempo@boutiquedosrelogios.pt. Encomendas realizadas até 4 de maio serão entregues até 15 de maio.

Além disso, a campanha conta com uma Live Design Experience nos dias 2 e 3 de maio, nas lojas Amoreiras e Colombo, onde a ilustradora Pavlina estará ao vivo a criar retratos personalizados no momento para os clientes que realizarem compras dentro dos critérios da campanha.

Ideal para: mães que apreciam presentes carregados de significado, personalização e arte.

Como usar: celebre a ligação única entre mãe e filho com um presente que transforma um simples retrato numa obra de arte, que ficará para sempre.

Looks mãe e filha – Coleção MOMENTS da NAÏZZA

Neste Dia da Mãe, celebra-se a ligação mais especial de todas com um presente que une gerações. A marca portuguesa NAÏZZA, conhecida pelas suas peças elegantes, confortáveis e cheias de feminilidade, lança três novos modelos para mães e filhas dentro da coleção MOMENTS. A proposta? Looks combinados que reforçam laços e se adaptam a ocasiões especiais, desde um batizado até a um passeio de domingo.

Ideal para: mães e filhas que adoram criar memórias com estilo.

Personalização: podes escolher entre conjuntos iguais, coordenados por cor ou com detalhes distintos.

Destaque: flores, lilás e aplicações elegantes que seguem as tendências da primavera.

Preço: a partir de 189€ (adulto) e 95€ (criança)

Onde comprar: naizza.com

JBL – Tour ONE M3

Para as mães que adoram ouvir música enquanto correm, relaxam ou trabalham, os JBL Tour ONE M3 são a escolha perfeita. Equipados com o inovador transmissor de áudio JBL SMART Tx e com a mais recente tecnologia True Adaptive Noise Cancelling 2.0, esses auscultadores oferecem uma experiência de áudio de altíssima qualidade. O design elegante e a excelente performance sonora fazem deles o presente ideal para as mães que não dispensam a perfeição em cada detalhe.

Ideal para: mães que gostam de música de qualidade, chamadas nítidas e uma experiência de audição imersiva em qualquer situação.

Como usar: simplesmente conectar via Bluetooth e desfrutar do som claro e sem interrupções em qualquer lugar.

Preço: 399€ (com transmissor SMART Tx incluído)

Elgydium – Escova de dentes Frida Kahlo

A coleção Elgydium Clinic x Frida Kahlo, uma edição limitada, é uma homenagem vibrante à artista mexicana e à sua personalidade única. Com quatro escovas de dentes ultra suaves – Colibri, Flores, Borboletas e Frida – esta edição limitada traz cores e símbolos que celebram a paixão, audácia e arte de Frida Kahlo. Cada escova é equipada com cerdas de nylon extra suaves (15/100) e um cabo ergonómico, garantindo um cuidado oral eficaz e confortável. Além disso, as escovas podem ser esterilizadas no micro-ondas (1 minuto a 600W), oferecendo conveniência e praticidade.

Ideal para: mães que buscam um toque artístico e inspirador para o seu cuidado oral diário, enquanto se encantam com o legado de Frida Kahlo.

Como usar: utilize diariamente para uma escovagem suave e eficaz, com a garantia de um design encantador e único.

Preço: 6,90€ (unidade).

Sanjo – Homenagem através das flores eternas

Neste Dia da Mãe, a Sanjo presta a sua homenagem à mulher que é delicada, forte, resiliente e carinhosa com a nova coleção Wild Flowers. Para as mães que brilham em cada passo, a marca portuguesa apresenta sapatilhas que são eternas, com flores que irão acompanhá-las todos os dias, nas mais diversas aventuras da vida.

Coleção Wild Flowers

A coleção inclui os modelos K100 e K200, com tela em bordado inglês branco, onde delicadas flores se destacam, criando um visual que mistura romantismo e energia. O modelo Ecru Lilac ilumina-se com uma impressão em aquarela, enquanto o White Orange traz uma energia vibrante, perfeita para mães cheias de vida e estilo.

Matchy Matchy? Claro!

Para criar um look ainda mais especial, o modelo Ecru Lilac está também disponível para crianças, permitindo um visual coordenado e cheio de estilo para mães e filhos.

Onde encontrar

A coleção está disponível nas lojas selecionadas da Sanjo, incluindo a loja no Bairro Alto (Lisboa), e no site oficial www.sanjo.pt.

Elisabetta Franchi – Everywhere bag

A Everywhere Bag da Elisabetta Franchi é a personificação da elegância moderna, combinando minimalismo e sofisticação em um acessório de alta qualidade. Produzida em couro semi-brilhante premium, esta carteira reflete a atenção meticulosa aos detalhes e um design geométrico e estruturado. A alça central distinta com um fecho metálico e o pendente com o logótipo EF conferem-lhe um toque arrojado e único. Disponível em três tamanhos (grande, médio e mini), a Everywhere Bag adapta-se a diferentes necessidades, seja para o dia a dia ou para ocasiões especiais.

Ideal para: mães que adoram acessórios sofisticados e atemporais que complementam qualquer look com um toque de classe e personalidade.

Como usar: escolha o tamanho que mais combina com o seu estilo — grande para o dia a dia, médio para uma elegância equilibrada, ou mini para um toque compacto e ousado à noite.

Preço: 600€ (mini), 750€ (média), 850€ (grande).

Triumph – Body Make-Up Illusion

A Triumph apresenta o Body Make-Up Illusion da sua inovadora The Illusion Collection, um modelo invisível, suave e de toque macio, refletindo a excelência da marca na criação de lingerie que combina conforto, estilo e suporte. Seguindo o sucesso do modelo anterior, o Body Make-Up Illusion é concebido para proporcionar a sensação de não estar a usar nada, graças à tecnologia Comfort Wire, um aro leve e flexível que se adapta ao corpo de forma natural.

O design deste soutien conta com alças confortáveis, feitas com tecido spacer no interior, e um decote elegante. A tecnologia ativa de arrefecimento e os tecidos delicados proporcionam um conforto revolucionário, tornando-o ideal para o uso diário. Além disso, a almofada integrada na copa eleva e centraliza o peito, garantindo um ajuste perfeito.

Disponível nas cores Chocolate Mousse, Powder Blush e Honey Yellow, o Body Make-Up Illusion está disponível em diferentes modelos: soutien WP EX, Balconette EX, cuecas Shorty EX, String EX e Tank Top EX.

Ideal para: mães que procuram lingerie confortável, elegante e inovadora, para um conforto diário sem abrir mão do estilo.

Como usar: escolha o modelo que melhor se adapta ao seu estilo e desfrute de conforto e suporte ao longo do dia.

Preço: Consulte preço em loja.

B irkenstock – Sandálias e sapatos para o Dia da Mãe

Neste Dia da Mãe, a Birkenstock oferece uma seleção de sandálias e sapatos que combinam conforto e estilo. A marca alemã, reconhecida pela sua qualidade e design icónico, apresenta modelos que refletem a personalidade única de cada mãe, sendo o presente perfeito para quem busca aliar conforto e elegância no dia a dia.

Os modelos Arizona, Gizeh, Buckley e Tulum são disponíveis em uma gama de cores neutras, ideais para o look casual do dia a dia, ou até em versões mais arrojadas, com detalhes como tachas metalizadas e florais. Estas peças versáteis são perfeitas para mães que desejam um calçado que combine com todos os estilos e que proporcione o máximo de conforto, seja em passeios no parque, no dia a dia ou até para momentos de descanso.

Ideal para: Mães que buscam praticidade e elegância com conforto, sem abrir mão do estilo.

Preço: Varia conforme o modelo

Scalpers – Lenços em seda com estilo e personalidade

Para o Dia da Mãe, a Scalpers apresenta o acessório mais especial da estação: um lenço em 100% seda, pensado para celebrar com elegância, versatilidade e um toque divertido. Com um design intemporal e sofisticado, esta peça transforma-se facilmente no protagonista de qualquer look de primavera e verão.

Com fundo creme e estampados originais — que vão de taças de vinho a sandálias, passando por símbolos que homenageiam todas as mães — este lenço é uma verdadeira celebração do amor maternal, com humor e bom gosto. A sua versatilidade permite mil e uma formas de uso: no pescoço, no cabelo, como cinto, pulseira, na mala, ou como quiser.

Scalpers – Lenços em seda com estilo e personalidade créditos: Divulgação

Além deste modelo comemorativo, a Scalpers lança ainda duas outras versões:

Um lenço estilo cowboy , em azul celeste, que conjuga o espírito western com a sofisticação urbana.

, em azul celeste, que conjuga o espírito western com a sofisticação urbana. Um design vibrante e colorido, com tons de coral, verde e azul, perfeito para celebrar o verão com frescura e atitude.

✨ Ideal para: mães com espírito livre, cheias de estilo e que adoram acessórios com personalidade.

? Composição: 100% seda

? Preço: 35,90€ (disponível nas lojas Scalpers e em www.scalperscompany.com)