Com a chegada da primavera, a luz muda, os dias alongam-se e o estilo adapta-se às novas cores e sensações da estação. O Dia da Mãe é a oportunidade perfeita para escolher um presente bonito e funcional, que celebre o amor e a presença de quem cuida com o olhar. As marcas Sunglass Hut, MultiOpticas e Optivisão apresentam as suas propostas de óculos de sol e armações que conjugam sofisticação, conforto e uma dose generosa de afeto.

Sunglass Hut – Tendências da estação

A Sunglass Hut destaca os modelos que marcam esta Primavera, com propostas que refletem as últimas tendências e se adaptam a diferentes estilos de mãe, desde as mais clássicas às mais arrojadas.

Sunglass Hut – Tendências da Estação créditos: Divulgação

Transparências:

Modernas, leves e elegantes, criam um jogo subtil de luz e sombra.

1. Versace, OVE4479U – Transparent/Blue

2. Ray-Ban, RB4171 – Brown

Tons da natureza:

Verdes intensos e frescos inspirados na natureza.

3. Ray-Ban, RB3757 – Gold/Green

4. Tory Burch, TY7210U – Green/Brown

Pinky promise:

Rosa em diferentes intensidades — da doçura discreta ao brilho ousado.

5. Ray-Ban, RB3547 – Gold/Pink

6. Michael Kors, MK2241U – Pink/Red

Ideal para: mães com espírito jovem e gosto apurado por acessórios modernos.

Preço: variável. Disponível nas lojas Sunglass Hut e online em www.sunglasshut.com

MultiOpticas – Campanha especial

Uma campanha pensada para celebrar com estilo e partilhar com quem mais ama.

Oferta Especial: Até 5 de maio, na compra de um par de óculos de sol, o segundo tem 50% de desconto.

Modelos em destaque:

MultiOpticas – Campanha especial créditos: Divulgação

Vogue Eyewear VO4329S 280/73; Vogue Eyewear VO5616S 1680; Prada PR 26ZS 16K08Z; Michael Kors MK1161 1517; Burberry BE4441U 6457.

Ideal para: quem quer partilhar um presente com significado.

Promoção válida: até 5 de maio de 2025.

Disponível: em lojas físicas e online.

OPTIVISÃO – Para mães de estilo único

A OPTIVISÃO celebra todas as mães com propostas que combinam moda, conforto e uma dose de irreverência.

Charles Stone New York: Armações com espírito cosmopolita e vibrante, ideais para mães que gostam de marcar presença com sofisticação.

Zadig & Voltaire: Óculos de sol com atitude e um toque rock chic, perfeitos para mães que não abdicam da sua personalidade ousada.

OPTIVIS créditos: Divulgação

Ideal para: mães modernas que valorizam conforto, design e diferenciação.

Preço: sob consulta, disponível em lojas OPTIVISÃO.