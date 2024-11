"Marcante", "confiante" e "único". É desta forma que a Salsa descreve aquele que é o seu primeiro perfume em nome próprio, Luz. Este aroma para mulher foi lançado este mês e é mais um passo na evolução da marca portuguesa de jeanswear que já deu provas de que gosta de um bom desafio.

"O perfume aparece como a peça que faltava neste puzzle, é a cereja no topo do bolo. Se as peças de roupa que usamos têm a capacidade de nos fazer sentir bonitas e confiantes, um perfume que nos represente eleva ainda mais a forma como nos apresentamos, é o complemento perfeito para qualquer look”, refere Daniela Neto, Brand & Marketing Manager da Salsa Jeans, em entrevista ao SAPO Lifestyle.

Inspirada pela mulher moderna, a marca quis criar uma fragrância feminina que conseguisse refletir aquela que é a essência das suas clientes e de quem se identifica com a forma de estar Salsa Jeans. “A fragrância do ‘Luz’ nasce inspirada pela mulher que nós pretendíamos que se revisse neste perfume. Uma mulher com um brilho muito próprio, com uma presença marcante: ela até pode não ser o centro das atenções, mas nada nem ninguém lhe é indiferente”, explica.

Perfume Luz by Salsa créditos: Salsa divulgação

Para a criação deste eau de parfum feminino foram incorporadas diferentes notas olfativas onde se destacam a pera, tangerina e bergamota no topo, a flor de laranjeira, neroli e jasmim no coração e baunilha de Bourbon, âmbar, almíscar branco e benjoim na base. "É um perfume criado para acompanhar qualquer mulher na sua rotina diária."

A marca, que sempre se pautou pela inovação no segmento de denim e jeanswear e que atualmente está presente em mais de 40 países, voltou a sair da sua zona de conforto ao apostar na criação de um aroma 100% made in Portugal, versátil e que, por não ser demasiado intenso, se consegue adaptar a diferentes momentos do dia a dia do sexo feminino.

“Acredito que o facto de nos aventurarmos no mundo da perfumaria é indicador do nosso espírito inovador por si só. É um território no qual não temos nenhuma expertise, nunca tínhamos feito nada do género antes, portanto é demonstrativo da nossa capacidade de arriscar, de continuar a perseguir oportunidades que nos permitam marcar pela diferença”, adianta a marca que contou com a Nortempresa Perfume & Cosmetics Manufacturer, especialista em perfumaria com sede em Braga, como parceiro.

O perfume Luz da Salsa (100 ml PVP: 49,95€) já está disponível nas lojas físicas e online da marca assim como na Wells