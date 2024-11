A Salsa Jeans, marca de vestuário de origem portuguesa, acaba de apresentar o primeiro perfume, Luz. Este Eau de Parfum feminino é "inspirado na essência da mulher moderna e cativante", como indica a marca.

"A fragrância destaca-se pelas suas notas de topo frescas de pêra, tangerina e bergamota, evoluindo para um coração floral com flor de laranjeira, neroli e jasmim, e finalizando com uma base envolvente de baunilha de Bourbon, âmbar, almíscar branco e benjoim", descrevem, referindo ainda que já se encontra disponível nas lojas (desde o dia 12 de novembro) pelo valor de 49,95 euros.

“A Salsa sempre se destacou pela inovação e pela capacidade de entender as necessidades das suas clientes. Ao lançar o perfume Luz, queremos oferecer algo além do vestuário: uma experiência sensorial que representa o estilo e a força da nossa marca e das mulheres que a escolhem. Luz é pensado para as mulheres que apreciam a nossa identidade e desejam uma fragrância que complemente a sua atitude sofisticada e autêntica", afirma Daniela Neto, Brand Marketing Manager da Salsa Jeans.

No evento em que lançaram esta novidade, na terça-feira, dia 12 de novembro, em Lisboa, o Fama ao Minuto conversou com algumas caras conhecidas para saber qual o tipo de perfume que mais gostam.

Aliás, no caso de Catarina Raminhos, não sai de casa sem antes colocar duas coisas: "Brincos e perfume". "Não gosto de perfumes muito doces. Normalmente, acho mais piada aos perfumes de homem, até. Gosto mais de frutado do que floral", partilhou.

Já Jani Gabriel - que também gosta de sair de casa com perfume e que, por isso, está a pensar adotar a técnica de ter um miniatura na mala ou no carro - não gosta dos que são "muito intensos". "Tem de ser mais suave, mas tem que ter aquela condição de durar o dia todo. Às vezes não é fácil, mas se for um cheiro muito intenso, muito floral ou adocicado, já não consigo. Tem de ser mais para o lado das colónias de bebé. Mais subtil", acrescentou.

Marta Gil confessou ao Fama ao Minuto que "antes não ligava nada a perfume", no entanto, esse hábito mudou.

"De repente, deu-me um clique - também porque pela primeira vez tive um perfume bom - e depois comecei a ligar bastante. Hoje em dia sou aquela pessoa que vai no elevador, esquece-se que colocou perfume e volta atrás para pôr. Já me aconteceu várias vezes", disse, detalhando que prefere uma fragância "leve" e que "não seja muito doce, nada muito forte".

Também conversámos com Mikaela Lupu, que nos contou que antes de ser mãe, era das pessoas que não saía de casa sem perfume. Mas tudo mudou depois de ter sido mãe no início do ano.

"Depois da gravidez mudou um bocadinho, fiquei sensível a cheiros muito fortes, não consigo acabar um frasco de perfume. Enjoo, desde a gravidez. É engraçado como o corpo muda", confessou, admitindo ainda que as fragâncias que "mais a atraem são os adocicados, mas também são os que mais enjoa". "Agora estou nos mais frescos e citrinos".

E as rotinas de beleza?

Ainda em conversa com o Fama ao Minuto, Catarina Raminhos falou sobre as suas rotinas no que diz respeito à beleza, prática que, diz, "não é muito antiga na sua vida".

"Percebi que cuidar da pele era mesmo muito importante e já desde algum tempo que tenho esse cuidado. Sobretudo de limpar bem a pele e hidratar. É raro maquilhar-me. Só mesmo em termos profissionais ou se for a algum casamento é que me maquilho", detalhou.

No caso de Marta Gil, a atriz admitiu que "faz o básico dos básicos". "Aplicar um creme à noite e sérum, e de manhã também. Quando tenho algumas olheiras aplico o creme anti-olheiras. À medida que vamos crescendo, vamos começando a ter mais cuidado - que é uma estupidez, devíamos ter desde sempre. Sempre fui aquela adolescente super desleixada em tudo, e passava horas ao sol e não metia protetor. Agora estou um bocadinho a pagar por isso. Tenho a sorte de ter uma boa pele, que aguenta muita coisa, mas tento fazer cada vez mais e melhor. diariamente, não vou mentir, faço o básico", rematou.

