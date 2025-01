A Black Opium Glitter eleva a assinatura floral de café a um novo patamar de sensualidade com o inesperado acorde de marshmallow almiscarado, uma combinação irresistível de inocência e atrevimento. Reforçada por notas de baunilha Bourbon, flor de laranjeira e um toque suculento de pera e tangerina verde italiana, esta nova fragrância é uma indulgência pura, feita para capturar todos os olhares.

A fragância de Black Opium Glitter

Combinando conforto, textura e sensualidade, o novo perfume transforma o gourmand numa experiência hipersensorial. Criado pela perfumista Nathalie Lorson, o acorde de marshmallow almiscarado confere uma suavidade aveludada, enquanto o coração floral de laranjeira e o calor do café adicionam profundidade e audácia.

"É mais do que um aroma; é uma textura que desperta os sentidos e redefine o prazer na perfumaria", comenta a perfumista em comunicado.

Glamour em forma de frasco

Inspirado nas criações icónicas de alta-costura da YSL, o novo frasco de Black Opium Glitter é mais do que um frasco. Coberto por uma explosão de glitter prateado, reflete o glamour da noite e o espírito de festa. A sua janela rosa em forma de círculo oferece um vislumbre da fragrância, iluminando os prazeres noturnos como milhões de lantejoulas brilhantes.

O rosto do perfume

Zoë Kravitz, atriz, produtora e diretora aclamada, é a personificação do espírito de Black Opium Glitter.

Embaixadora global de YSL Beauty desde 2018, a atriz tem sido a cara da icónica fragrância, trazendo uma autenticidade magnética que reflete a sua trajetória multifacetada. Conhecida por papéis em The Batman, Mad Max: Estrada da Fúria e Big Little Lies, além da sua estreia como diretora em Blink Twice, Zoë construiu uma carreira que desafia limites e inspira autoconfiança.

Na nova campanha de Black Opium Glitter, Zoë protagoniza um momento íntimo e poderoso, no qual transforma o simples ato de aplicar perfume num ritual de empoderamento feminino. Envolvida em glitter e capturada pela lente da câmara, a atriz transmite a essência de uma mulher que domina a noite e vive cada momento com intensidade. Com uma agenda repleta de projetos ambiciosos, Zoë Kravitz continua a ser uma referência de talento, estilo e autenticidade.

"Para mim, o glitter é primeiro que tudo sobre 'noite'. Imagino esta mulher num clima festivo, com uma luz radiante. Ela é um pouco ousada, porque usa glitter. Ela quer ser notada, é assertiva e chamativa", refere Nathalie Lorson.

O Black Opium Glitter encontra-se disponível em pontos de venda autorizados e no site oficial de YSL Beauty.