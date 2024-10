Mário Dias, National Make-up Artist da YSL, aguarda-nos no espaço da Maison no El Corte Inglés, em Lisboa. O motivo para este encontro é apresentar as novidades da YSL em perfumes, com duas fragâncias icónicas a ganhar novos contornos.

Libre Flowers & Flames

Às vezes, quando não nos lembramos do nome de um perfume, a associação mais rápida é o embaixador. Neste caso, falamos de novidades do “perfume de Dua Lipa”. O Libre conhece uma nova expressão, pelas mãos dos mestres perfumistas Anne Flipo e Carlos Benaïm, inspirada na flor do deserto, invocando a relação do criador com Marrocos.

“O lírio [do deserto] saía da areia e ficava em flor e deixava um aroma muito intenso. Então ele pedia três ou quatro dessas flores para ter na sua casa em Marraquexe e esta ficava perfumada”, partilha Mário Dias. Falamos então da flor preferida de Yves Saint Laurent cujo aroma foi agora integrado no novo perfume, como forma de exaltar o espírito livre e a força sensual da mulher da atualidade.

Libre Flowers & Flames e MYSLF Le Parfum, as novas fragâncias de YSL Libre Flowers & Flame créditos: Divulgação

Libre Flowers & Flames é o resultado de uma combinação cujas notas de topo são coração de lavanda e essência de bergamota, nas notas de coração encontramos os acordes de flor de lírio, flor de palmeira, flor de laranjeira e lavanda diva e nas notas de base, baunilha bourbon, acorde de âmbar cinza e almíscares.

Tudo isto dá lugar a uma fragância feita para mulheres, mas com um toque mais masculino. Um perfume para ser usado por mulheres, mas que também pode ser apelativo para os homens. “Damos a força física dos homens às mulheres com este Libre”, assegura o National Make-up Artist da YSL.

O frasco de Libre Flowers & Flames é em tudo semelhante ao seu antecessor, com o clássico Cassandre dourado da YSL a brilhar sobre um vidro de tom taupe e com a tampa preta assimétrica, envolta por uma corrente dourada.

Como mencionado, Dua Lipa volta a ser o rosto deste Libre Flowers & Flames, que personifica a mensagem que a marca quer passar: a de uma mulher ousada, livre e determinada. “Num cenário deslumbrante nas dunas do deserto marroquino, a artista exalta a essência da liberdade feminina, incitando todas as mulheres a seguir o seu próprio caminho. A campanha é acompanhada por uma poderosa versão de "Freedom!" de George Michael, reinterpretada por Dua, reforçando a mensagem de liberdade e autoconfiança”, reforça a marca em comunicado.

O PVPR é 90€ (30ml ),126€ (50ml) ou 170€ (90ml).

MYSLF Le Parfum

Foi em junho de 2023, que um grupo de jornalistas portugueses teve a oportunidade de conhecer em primeira mão, a mais recente novidade de perfumaria masculina de YSL. Falamos de MYSLF. "Compreendi que o encontro mais importante da minha vida era o encontro comigo próprio", afirmou em tempos Yves Saint Laurent, citação que serviu de ponto de partida para criar este perfume, com um perfil andrógeno.

Um ano depois surge MYSLF Le Parfum, uma nova interpretação “ousada e intensa da fragrância anterior”, assegura a maison, num perfume que “representa a essência do homem moderno, autêntico, complexo e sem medo de abraçar os seus contrastes, simbolizando a liberdade de ser o seu eu mais puro”.

Libre Flowers & Flames e MYSLF Le Parfum, as novas fragâncias de YSL MYSLF Le Parfum créditos: Divulgação

Tendo como notas de topo a essência de pimenta preta, notas de coração o absoluto de flor de laranjeira e nas notas de base os acordes de madeira e baunilha bourbon, o novo MYSLF Le Parfum foi concebido pela designer Suzanne Dalton.

“Este é um perfume mais masculino que o anterior que acabou por ser usado também por mulheres”, explica Mário Dias.

Em termos de design, esta novidade é em tudo igual ao seu antecessor, mas com um acabamento preto mate que reforça o compromisso da marca com a sustentabilidade, utilizando vidro reciclado e embalagens com certificação FSC™ MIX. Assim como o MYSLF, esta nova embalagem também é refil.

Austin Butler volta a ser o embaixador da fragância e o PVPR é 106,95€ (40ml), 133,75€ 60ml ou 181,85€ (100ml).