Yves Saint Laurent chocou o mundo, em 1971, quando foi o próprio modelo para divulgar a sua fragância masculina, YSL. Como? Com fotos que o retratavam nu. A imagem foi considerada como uma das primeiras fotografias, de uma personalidade nua, em publicidade e valeu as críticas da sociedade conservadora da época.

A identidade vincada do criador foi sendo impressa na sua marca que vem juntar, em 2023, mais um capítulo na sua história, com o lançamento do perfume MYSLF. "Compreendi que o encontro mais importante da minha vida era o encontro comigo próprio", afirmou em tempos Yves Saint Laurent, citação que serve agora de inspiração para este novo lançamento.

“Speak to the young”, diz-nos ainda a campanha, apresentada em primeira mão a jornalistas em junho passado. Este perfume quer assim apelar a um público mais jovem, os consumidores do futuro, apelando a abraçar o “Eu” de cada um. Um convite para “seres quem tu és e não quem te dizem para seres”, evidenciam os responsáveis da marca.

A fragância demorou mais de dois anos a ser desenvolvida, numa equipa constituída por três pessoas - Daniela Andrier, Christophe Raynaud e o perfumista sénior Antoine Maisondieu – que traduzem agora este aroma numa experiência sensorial.

O ponto de partida foi uma viagem de Daniela Andrier a Marrocos, para explorar o aroma de flor de laranjeira. Daí surgiu o convite para incluir os restantes elementos da equipa, explicou Christophe Raynaud na apresentação que aconteceu em Madrid.

Outro ingrediente-chave de MYSLF é bergamota vert pois “a frescura é muito importante nos perfumes masculinos”, acrescentou ainda o perfumista.

O terceiro elemento deste perfume é patchouli da Indonésia e AmbrofixTM que criam uma base amadeirada, que ajuda a dar estrutura a esta fragância. O resultado final foi procurar um perfil masculino, mas mais andrógeno, que seja apelativo a qualquer género.

Uma das grandes novidades deste lançamento é o facto de este ser o primeiro perfume cujo frasco vem com a possibilidade de refil, num frasco de vídeo com design onde sobressai as linhas finas que reflete intemporalidade.

A personalidade escolhida como embaixador de MYSLF foi o ator Austin Butler. "Nos últimos anos, falei com pessoas que conheciam Yves Saint Laurent. Ele rompeu com as marcas. Era um rebelde, e eu adoro isso nele. Sinto-me privilegiado por fazer parte da herança que ele pôs em marcha", afirmou o ator, em comunicado.

A campanha cinematográfica do novo perfume foi dirigida por Julia Ducournau, vencedora da Palma de Ouro, onde se celebra a individualidade e a descoberta de si mesmo.

MYSLF está disponível em 40ML (77€), 60ML (94,50€) e 100ML (133,50€).