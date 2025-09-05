O novo look de Kate Middleton continua a dar que falar. A princesa de Gales apareceu num evento no Museu de História Natural, em Londres, esta quinta-feira, 4 de setembro, e a nova cor do seu cabelo foi o centro das atenções.

A mulher de William passou pela maior mudança de visual de sempre ao trocar os longos cabelos castanhos pelo loiro.

Esta alteração não agradou a toda a gente e nas redes sociais multiplicaram-se os comentários depreciativos.

Chocada com a proporção que esta história tomou, Sara Carbonero saltou em defesa da princesa e, nas redes sociais, partilhou uma story com a sua opinião.

"Alucinada, abalada e triste com os comentários sobre o novo visual da Kate Middleton. Em que momento alguém tem tão pouca empatia, bondade e compaixão para, sabendo o processo de saúde que esta mulher atravessou ou está a atravessar, se dedicar a fazer juízos de valor prejudiciais e fúteis, ao ponto de abrir até um debate sobre se usa uma peruca ou não, se a cor lhe fica mal, se parece ter mais 20 anos, se está magra, abatida, com mau aspeto", começa por escrever a jornalista espanhola.

De seguida, a comunicadora apelou ao bom senso dos internautas.

"Por favor, não se pode ter menos humanidade. Não acredito que esta onda de ódio chegue até ela, felizmente, mas uma vez mais deixamos bem claro o tipo de sociedade que somos. Aquela que leva as mãos à cabeça quando se fala de saúde mental, aquela que não se cala a falar de sororidade, mas que não hesita em descarregar o seu ódio contra uma pessoa que está a viver uma realidade duríssima e que simplesmente está a tentar seguir em frente. Com o seu sorriso, que a torna preciosa, com a sua vontade e coragem de aparecer em público", referiu Carbonero.

"Eu saio deste comboio. Vamos refletir sobre isto", concluiu a jornalista.



© Instagram - Sara Carbonero

Antigo cabeleireiro de Diana também defendeu Kate

Depois da enxurrada de comentários depreciativos, Sam McKnight, antigo cabeleireiro da princesa Diana, também defendeu publicamente Kate.

"Estou chocado, horrorizado, consternado e enojado com todos os comentários asquerosos feitos hoje sobre a princesa de Gales. O cabelo de uma mulher é algo muito pessoal, é a sua armadura, defesa, confiança e muito mais.

Não consigo acreditar no quão malignos e desprovidos de qualquer tipo de empatia são os comentários, a maioria feitos por outras mulheres, a atacarem uma jovem vulnerável, que não tem escolha, em virtude de com quem se casou e do papel que assumiu, de enfrentar corajosamente o público", referiu.